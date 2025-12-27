Türk çeliği dünya sahnesinde: Uğur Dalbeler ihracatçılarla ilk buluşmasını yaptı

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı ve Çolakoğlu Metalurji CEO’su Uğur Dalbeler, Dünya Çelik Birliği (worldsteel) Başkanlığı görevine seçilmesinin ardından, Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleriyle özel bir organizasyonda bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye çelik sektörünün küresel ölçekte artan temsili ve worldsteel çatısı altındaki yeni dönem ele alınırken, Dalbeler’in uluslararası platformda üstlendiği bu görevin sektör açısından taşıdığı stratejik önem vurgulandı.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Dünya Çelik Birliği’ne seçilen ilk Türk başkan olan Uğur Dalbeler’i tebrik ederek, sektöre sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkür plaketi takdim etti. Aslan, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Uğur Dalbeler’in Dünya Çelik Birliği Başkanlığı görevine seçilmesi, yalnızca kendisi için değil, Türk çelik sektörü için de son derece önemli ve gurur verici bir gelişmedir. Bugüne kadar sektöre sunduğu katkıların, bu yeni görevle birlikte küresel ölçekte daha da güçleneceğine inanıyoruz.”

Dünya çelik sektörünün en önemli temsil platformlarından biri olan worldsteel’in başkanlık görevini üstlenmenin büyük bir sorumluluk taşıdığını belirten Uğur Dalbeler ise, Türkiye çelik sektörünün uluslararası alandaki konumuna dikkat çekti. Dalbeler, şu değerlendirmede bulundu:

“Dünya Çelik Birliği Başkanlığı görevini üstlenmek benim için büyük bir onur. Türkiye çelik sektörü, üretim gücü, ihracat kapasitesi ve sürdürülebilirlik vizyonuyla küresel ölçekte güçlü bir aktör konumunda. Bu görev süresince sektörümüzün uluslararası platformlarda daha etkin temsil edilmesi için çalışmaya devam edeceğim.”

SEKTÖRDE 40 YILLIK DENEYİM

Dalbeler, geçtiğimiz günlerde Dünya Çelik Birliği 2025–2026 dönemi başkanlık görevini devralmıştı. Dalbeler’in worldsteel başkanlığı döneminde, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, ticaret dengeleri, iklim değişikliğiyle mücadele ve sektörel dönüşüm gibi öncelikli alanlarda etkin liderlik göstermesi bekleniyor.

Çelik sektöründe 40 yılı aşkın deneyime sahip olan Uğur Dalbeler, Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürlüğü görevine ek olarak; Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcılığı, IREPAS Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu Üyeliği gibi çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarda görev alıyor.

