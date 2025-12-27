Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Ebru Gündeş'ten Serdar Ortaç'a zeytin dalı

Ebru Gündeş uzun bir aradan sonra dün akşam konser verdi. Konsere ünlü isimler akın ederken, Ebru Gündeş'in sahnede Serdar Ortaç'a selam göndermesi "Yakında barışırlar" yorumlarına sebep oldu. Bir dönemin sıkı dostları Ebru Gündeş ile Serdar Ortaç uzun süredir yan yana gelmedi.

27.12.2025
27.12.2025
Kariyerlerinin başından beri sıkı dost olan Serdar Ortaç ile Ebru Gündeş, yıllar önce birbirlerine kırıldıklarını belirterek uzaun süre yan yana gelmedi. Serdar Ortaç geçen yıl "Zor günlerinden yanında olmadım" diyerek itirafta bulunurken, Ebru Gündeş ise son konserinde Serdar Ortaç'a zeytin dalı uzattı.

EBRU GÜNDEŞ İLE SERDAR ORTAÇ BARIŞTI MI?

Bir dönemin sıkı dostları Serdar Ortaç ile Ebru Gündeş küslüğü uzun süre magazin gündeminde kaldı. Serdar Ortaç geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, "Başında birçok dert vardı. Ben de arkadaşım gibi olduğunu unutup ona destek olmadım. Geçmiş olsun bile demedim. Büyük ahlaksızlık, büyük hata yaptım. İnsan düşmanına bile gider 'Geçmiş olsun' der" ifadeleriyle pişmanlığını dile getirmişti.

Ebru Gündeş'ten Serdar Ortaç'a zeytin dalı

Ebru Gündeş ise dün akşam verdiği konserde Serdar Ortaç'ı andı. Serdar Ortaç'a da kocaman alkışlar gitsin" diyerek uzun bir aradan sonra Serdar Ortaç ile ilgili yeni bir hamle yaptı. Ebru Gündeş'in bu hamlesi sonrası "Serdar Ortaç ile Ebru Gündeş barışacak mı?" sorusu akıllara geldi.

EBRU GÜNDEŞ KONSERİNE ÜNLÜ AKINI

Ebru Gündeş'i dinlemeye gelenler arasında Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan çifti ile Şükran Ovalı ve Enis Arıkan çifti yer aldı.

Ebru Gündeş'ten Serdar Ortaç'a zeytin dalı

Ünlü isimler konser için çok heyecanlı olduklarını söylerken, konser esnasında ise şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Ebru Gündeş'ten Serdar Ortaç'a zeytin dalı
