Geçici ateşkese imzalar atıldı! Tayland ile Kamboçya arasında 72 saatlik kritik süreç başladı

Güneydoğu Asya ülkeleri Tayland ve Kamboçya arasında tekrar başlayan çatışmaların ardından 3 gündür sınır bölgesinde sürdürülen görüşmeler sonuç verdi. İki ülke de saldırıların geçici olarak durdurulmasına yönelik mutabakata vardı.

Tayland Savunma Bakanı Natthaphon Nakrphanit ile Kamboçya Savunma Bakanı Tea Seiha, Tayland'ın Chanthaburi eyaletindeki sınır kontrol noktasında 72 saat sürecek şartlı ateşkes anlaşması imzaladı.

Ateşkes yerel saatle 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Tayland Savunma Bakanı Natthaphon, ateşkesin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) kapsamında oluşturulan gözlemci heyeti tarafından takip edileceğini ve iki ülke arasında doğrudan koordinasyon sağlanacağını belirtti.

SÜREÇTEKİ ŞARTLAR

İmzalanan ateşkes kapsamında tarafların sınır hattında yürütülen tüm askeri faaliyetleri durdurması, mevcut birliklerin bulundukları pozisyonları koruması ve yeni birlik sevkiyatı yapılmaması konusunda mutabakata varıldı.

Ateşkes süresince sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmaması, çatışmalar nedeniyle tahliye edilen sivillerin güvenli şekilde evlerine dönmesine izin verilmesi, mayın temizliği çalışmalarında iş birliği yapılması ve sınır hattında güvenliğin yeniden tesis edilmesi de anlaşmada yer alan başlıca maddeler arasında bulunuyor.

Anlaşmaya göre 72 saatlik ateşkes ve gözlem sürecinin sorunsuz devam etmesi halinde Tayland, Temmuz ayındaki çatışmalardan bu yana elinde tuttuğu 18 Kamboçyalı askeri personeli iade edecek. Söz konusu durum, ateşkes sürecinin devamı ve kalıcılığı açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

SINIRDAKİ GERİLİM VE AĞIR BİLANÇO

İki ülke sınırında Aralık ayında yeniden patlak veren askeri çatışmalar, her iki ülkede de ağır askeri ve sivil kayba yol açtı. Tayland'da 23 asker ve 15 sivil hayatını kaybetti.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı ise 31 sivilin hayatını kaybettiğini, 93 sivilin yaralandığını bildirdi. Kamboçya yönetimi, çatışmaların başından bu yana ölen veya yaralanan askeri personel sayısına ilişkin herhangi bir bilgi ise paylaşmadı. Çatışmaların başından bu yana her iki taraftan da 700 binden fazla sivil evlerinden tahliye edildi.

Tayland ve Kamboçya, 817 kilometre uzunluğundaki kara sınırları boyunca belirlenmemiş noktalarda egemenlik ihtilafı yaşıyor. Söz konusu anlaşmazlık, zaman zaman küçük çatışmalara ve savaşlara dönüşüyor.