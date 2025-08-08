Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda ikinci toplantı! Konuşulanlar 10 yıl sır gibi saklanacak

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri bugün ikinci kez bir araya geldi.

İlk toplantısında çalışma usul ve esasları oy birliği ile kabul edilen komisyona Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık ediyor. Komisyonda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ilk bilgilendirmeler yapılacak.

BAKANLAR VE MİT BAŞKANI TOPLANTIYA KATILACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da toplantıya davet edildi.

Toplantı öncesi konuşma gerçekleştiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, verilecek hassas ve kritik bilgilerin gizli tutulması amacıyla tam kapalılık ilkesini oylamaya sundu. Komisyonda kabul edilen oylama sonrası son bir uyarıda bulunan Kurtulmuş, "Bu toplantının tam kapalılık ilkesi içerisinde gerçekleşmesi için konuyu oylarınıza arz ediyorum. Toplantının tam kapalılık ilkesiyle yapılmasını isteyenler ellerini kaldırsın lütfen. İttifakla toplantının tam kapalılık ilkesiyle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Tam kapalılıktan kasıt şudur: Buradaki konuşmalar tam tutanak altına alınacak ama asla yayınlanmayacak. Yani komisyon üyeleri dahil hiç kimseye 10 yıl süre ile bu tutanaklar verilmeyecektir. Ve bu toplantıda konuşulan hiçbir konu, hiçbir şekilde dışarıda mevzu bahis edilmeyecek. Bu işin selameti ve hassasiyeti bakımından önemlidir" ifadelerini kullandı.