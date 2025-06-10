Almanya'da terör örgütü PKK için bir ilk! Rapor yayımlandı: Dikkat çeken 'Terörsüz Türkiye' vurgusu!

Almanya'da İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile BfV Başkan Yardımcısı Sinan Selen, '2024 yılı durum raporunu' kamuoyuyla paylaştı. Terör örgütü PKK'nın sözde bağış kampanyalarıyla para miktarında büyük bir düşüş gözlemlendiği kaydedildi. Alman İç İstihbarat Teşkilatının raporunda 22 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bilgilere de yer verildi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Federal Teşkilatı (BfV) Başkan Yardımcısı Sinan Selen başkent Berlin'de düzenledikleri ortak basın toplantısında "2024 yılı durum raporunu" açıkladı. Açıklanan raporda terör örgütü PKK'nın Almanya'da en çok üyeye sahip yabancı aşırılıkçı örgüt olarak kabul edildiği vurgulandı. Ülkedeki terör örgütü PKK sempatizanlarının sayısının 15 bin olduğu belirtildi.

ALMANYA'DA PKK İLK KEZ GELİR KAYBINA UĞRADI

Almanya'da terör örgütü PKK'nın sözde bağış kampanyalarıyla 14 ila 15 milyon euro arasında para topladığı kaydedilirken 2023 yılında 16 ila 17 milyon Euro para toplayan örgütün 2024 yılında ilk kez gelirlerinde düşüş kaydettiği vurgulandı. Terör örgütü PKK sempatizanlarının söz konusu paraları sözde bağışçılardan nakit olarak topladığı belirtildi. Toplanan paraların örgüt idaresinde ve Avrupa'da propaganda amaçlı kullanıldığına işaret edildi.

SÖZDE YÖNETİCİLİLERİN ÇOĞU HAPİSTE

Almanya'daki PKK sorumlularına yönelik dava süreçlerine de yer verilen raporda 2024 yılında pek çok sözde yöneticinin hapis cezasına çarptırıldığı bilgisi paylaşıldı. 2013 Haziran ayından bu yana 310'dan fazla kişinin Almanya'dan terör örgütü PKK'ya katılmak üzere ayrıldığı ve gidenlerden en az 42'sinin öldüğü, 160'nın da tekrar geri döndüğü ifade edildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DEĞİNİLDİ

Alman İç İstihbarat Teşkilatının raporunda 22 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bilgilere de yer verildi. DEM Parti heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ilk görüşmesi dahil olmak üzeri 2024 yılında yaşanan süreçlere dikkat çekilen raporda terörün sona ermesine yönelik çözüm önerilerinin kamuoyu ile paylaşıldığına yer verildi.