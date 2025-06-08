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 | Berrak Arıcan

Almanya saldırı savaşına hazırlanıyor! Dayanıklı sığınaklarla adım atıldı

Almanya savaşa hazırlanıyor. Rusya'nın Batı'ya yönelik tehditlerine karşı harekete geçen Almanya, tüneller ve metro istasyonlarını bombalı saldırılara karşı dayanıklı hale getiriyor.

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Almanya saldırı savaşına hazırlanıyor! Dayanıklı sığınaklarla adım atıldı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 09:19

Rusya ve Ukrayna savaşı barış görüşmelerine rağmen şiddetli çatışmalarla devam ederken Batı savaş hazırlığına başladı. Almanya, Rus tehdidine karşı dayanıklı sığınak ve barınak hazırlıyor. Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi Başkanı Ralph Tiesler, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

ALMANYA YETERİNCE HAZIR DEĞİL

Başkan Tiesler, 4 yıl içinde Rusya'dan gelecek bir saldırıya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Tiesler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin çatışma gerçeğine uyanması gerektiğini ifade etti. Almanya'nın herhangi bir saldırı durumuna yeterince hazırlıklı olmadığını belirtti.

Almanya saldırı savaşına hazırlanıyor! Dayanıklı sığınaklarla adım atıldı

SALDIRI SAVAŞI RİSKİ VAR

Süddeutsche Zeitung yayın kuruluşuna açıklama yapan Tiesler, şunları söyledi:

"Uzun bir süre boyunca Almanya'da savaşın hazırlanmamız gereken bir senaryo olmadığına dair yaygın bir inanç vardı. Bu değişti. Avrupa'da büyük bir saldırı savaşının riskinden endişeliyiz."

1 milyon insan için tüneller, metro istasyonları, yer altı garajları, araç parkları ve kamusal binaların bodrumlarının belirlenerek korumalı sığınaklara dönüştürülmesi gerektiğini söyleyen Tiesler, bu konuda kapsamlı bir plan sunacağını ifade etti.

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