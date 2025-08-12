AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıldönümü kutlanıyor: İlk günkü aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz

Sultanbeyli'de, AK Parti'nin 24. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir araya gelindi. Düzenlenen kutlama programına İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ayhan Üşdi'nin yanı sıra partinin kurucu üyeleri, teşkilat mensupları ve çok sayıda partili katıldı.

Belediye Başkanı Ali Tombaş, yaptığı açıklamada AK Parti'nin ülkeye kazandırdığı büyük atılımlara vurgu yaptı. Tombaş, "Milletimize umut olan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize her alanda büyük atılımlar kazandıran AK Parti'mizin kuruluş yıldönümü kutlu olsun" dedi.

Tombaş, “İlk Günkü Aşkla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı Vizyonu’yla, köklerimizden ve davamızdan aldığımız güçle, emin adımlarla geleceğe yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.