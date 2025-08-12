Menü Kapat
 Yusuf Özgür Bülbül

AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıldönümü kutlanıyor: İlk günkü aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001’de Türkiye’nin 39’uncu partisi olarak kurulan AK Parti, Türkiye siyasetinde 24 yılı 14 Ağustos’ta geride bırakacak. AK Parti, 24’üncü kuruluş yıl dönümünü büyük katılımlı bir organizasyonla kutlamaya hazırlanırken, birçok yerde etkinlikler ve programlar yapılıyor.

AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıldönümü kutlanıyor: İlk günkü aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 23:03
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 23:07

'de, 'nin 24. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir araya gelindi. Düzenlenen kutlama programına Milletvekili Yahya Çelik, Sultanbeyli Belediye Başkanı , AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ayhan Üşdi'nin yanı sıra partinin kurucu üyeleri, teşkilat mensupları ve çok sayıda partili katıldı.

Belediye Başkanı Ali Tombaş, yaptığı açıklamada AK Parti'nin ülkeye kazandırdığı büyük atılımlara vurgu yaptı. Tombaş, "Milletimize umut olan, Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın liderliğinde ülkemize her alanda büyük atılımlar kazandıran AK Parti'mizin kuruluş yıldönümü kutlu olsun" dedi.

AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıldönümü kutlanıyor: İlk günkü aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz

Tombaş, “İlk Günkü Aşkla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı Vizyonu’yla, köklerimizden ve davamızdan aldığımız güçle, emin adımlarla geleceğe yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

