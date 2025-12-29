Ankara’da okullar tatil mi? 30 Aralık Salı kar tatili açıklaması öğrencilerce bekleniyor

30 Aralık 2025 Salı günü için Ankara’da okulların durumu netleşmeye başladı. Başkentte hava koşulları ve resmi açıklamalar doğrultusunda eğitimle ilgili süreç yakından izleniyor. Öğrenciler Ankara'da yarın okullar tatil mi, sorusuna yanıt ararken MGM tarafından yarınki Ankara hava durumu da paylaşıldı.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ 30 ARALIK?

Ankara’da 30 Aralık 2025 Salı günü için Ankara Valiliği tarafından eğitim-öğretime ara verildiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Resmi ve özel tüm eğitim kurumlarıyla ilgili alınmış bir tatil kararı bulunmuyor. Valilik kaynaklarından veya resmi kanallardan paylaşılan duyurularda, okulların kapalı olacağına yönelik bir bilgi yer almadı.

Diğer bazı illerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmiş olsa da, Ankara bu iller arasında bulunmuyor. Son duruma göre yeni bir açıklama gelmediği takdirde, başkentte eğitim faaliyetlerinin planlanan şekilde devam edeceği belirtilirken, yetkililer özellikle sabah saatlerinde yaşanabilecek buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? SON DAKİKA!

30 Aralık Salı günü için Ankara’da okulların tatil edilmesine ilişkin son dakika olarak paylaşılan bir karar bulunmuyor. Ankara Valiliği’nden şu ana kadar eğitim-öğretime ara verildiğini duyuran resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle kent genelinde okullarda derslerin devam edeceği ifade ediliyor.

Yetkililer, hava şartlarının gün içinde yakından takip edildiğini belirtirken, olası gelişmelerin Valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacağını hatırlattı. Öğrenci ve velilerin, özellikle sabah saatlerinde ulaşım sırasında buzlanma ve don riskine karşı tedbirli olmaları istendi.

30 ARALIK ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve çeşitli kaynakların güncel tahminlerine göre Ankara’da 30 Aralık Salı günü parçalı bulutlu, yer yer az bulutlu bir hava bekleniyor. Yoğun kar yağışının öngörülmediği kentte, önceki günlerde tahmin edilen kar ihtimalinin son raporlarda yer almadığı bildirildi. Önceki yağışlardan kalan kar birikintilerinin bazı bölgelerde etkisini sürdürebileceği ifade edildi.

Hava sıcaklıklarının gece ve sabah saatlerinde -2 ila 0 derece civarında, gün içinde ise 4 ila 8 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis görülebileceği belirtilirken, rüzgarın hafif ve orta şiddette esmesi tahmin ediliyor. Soğuk havanın etkisini sürdürmesi nedeniyle özellikle ulaşımda dikkatli olunması gerektiği bildirildi.