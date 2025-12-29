Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Van’da okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Van Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyordu

Van okullar tatil mi 30 Aralık Van Valiliği kar tatili açıklaması son dakika haberleri ile takip ediliyor. Van’da 29 Aralık 2025 Pazartesi günü yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmişti. Aradan geçen sürede gözler 30 Aralık Salı günü için alınacak karara çevrilirken, hava koşullarındaki seyir ve resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte Van okullar tatil mi son dakika kar tatili açıklaması detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Van’da okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Van Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyordu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 18:07

Van’da bir gün süren tatilin ardından yeni gün için beklenti sürüyor. Kent genelinde hava şartlarına ilişkin uyarılar devam ederken, resmi açıklamalar kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

Van’da okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Van Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyordu

VAN OKULLAR TATİL Mİ 30 ARALIK?

Van Valiliği, 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda kreşler, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim merkezleri ve Kur’an kursları da tatil edilen kurumlar arasında yer almıştı. Valilik tarafından alınan karar, hava koşullarının ulaşım ve günlük yaşam üzerindeki etkileri dikkate alınarak uygulanmıştı.

Van’da okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Van Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyordu

30 Aralık 2025 Salı günü için ise şu ana kadar Van Valiliği tarafından yayımlanmış resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Mevcut bilgiler doğrultusunda eğitim faaliyetlerinin planlanan şekilde sürmesi bekleniyor. Ancak hava koşullarına bağlı olarak gün içerisinde yeni bir duyuru yapılabileceği belirtiliyor ve gelişmeler resmi kanallar üzerinden takip ediliyor.

Van’da okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Van Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyordu

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? SON DAKİKA!

Kentte Pazartesi günü yaşanan olumsuz hava şartlarının ardından Salı günü için beklenti, resmi açıklamalara odaklanmış durumda. Van Valiliği’nden 30 Aralık tarihine ilişkin herhangi bir yeni tatil duyurusu paylaşılmadı. Bu nedenle mevcut durumda eğitim kurumlarının açık olması öngörülüyor.

Van’da okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Van Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyordu

Yetkililer tarafından yapılan önceki bilgilendirmelerde olduğu gibi, hava koşullarında yaşanabilecek değişikliklerin karar süreçlerini etkileyebileceği ifade ediliyor. Gün içerisinde hava şartlarının seyrine göre yeni bir açıklama yapılması ihtimali bulunduğundan, resmi duyuruları veya haberimizi ilerleyen saatlerde tekrar takip edebilirsiniz.

Van’da okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Van Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyordu

30 ARALIK VAN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Van’da 30 Aralık 2025 Salı günü kapalı ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 3 derece, en düşük sıcaklığın ise eksi 1 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi nedeniyle özellikle sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma riski sürüyor.

Van’da okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Van Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyordu

Yağış beklentisi açısından hafif kar yağışı veya karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. 29 Aralık’taki kadar yoğun bir yağış öngörülmezken, rüzgarın genellikle güneybatıdan hafif ve zaman zaman orta şiddette esmesi bekleniyor. Nem oranının ise yüzde 60-70 civarında olacağı belirtiliyor ve ulaşımda buzlanmaya karşı dikkatli olunması uyarısı yapılıyor.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.