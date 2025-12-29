Van’da okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Van Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyordu

Van’da bir gün süren tatilin ardından yeni gün için beklenti sürüyor. Kent genelinde hava şartlarına ilişkin uyarılar devam ederken, resmi açıklamalar kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

VAN OKULLAR TATİL Mİ 30 ARALIK?

Van Valiliği, 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda kreşler, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim merkezleri ve Kur’an kursları da tatil edilen kurumlar arasında yer almıştı. Valilik tarafından alınan karar, hava koşullarının ulaşım ve günlük yaşam üzerindeki etkileri dikkate alınarak uygulanmıştı.

30 Aralık 2025 Salı günü için ise şu ana kadar Van Valiliği tarafından yayımlanmış resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Mevcut bilgiler doğrultusunda eğitim faaliyetlerinin planlanan şekilde sürmesi bekleniyor. Ancak hava koşullarına bağlı olarak gün içerisinde yeni bir duyuru yapılabileceği belirtiliyor ve gelişmeler resmi kanallar üzerinden takip ediliyor.

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? SON DAKİKA!

Kentte Pazartesi günü yaşanan olumsuz hava şartlarının ardından Salı günü için beklenti, resmi açıklamalara odaklanmış durumda. Van Valiliği’nden 30 Aralık tarihine ilişkin herhangi bir yeni tatil duyurusu paylaşılmadı. Bu nedenle mevcut durumda eğitim kurumlarının açık olması öngörülüyor.

Yetkililer tarafından yapılan önceki bilgilendirmelerde olduğu gibi, hava koşullarında yaşanabilecek değişikliklerin karar süreçlerini etkileyebileceği ifade ediliyor. Gün içerisinde hava şartlarının seyrine göre yeni bir açıklama yapılması ihtimali bulunduğundan, resmi duyuruları veya haberimizi ilerleyen saatlerde tekrar takip edebilirsiniz.

30 ARALIK VAN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Van’da 30 Aralık 2025 Salı günü kapalı ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 3 derece, en düşük sıcaklığın ise eksi 1 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi nedeniyle özellikle sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma riski sürüyor.

Yağış beklentisi açısından hafif kar yağışı veya karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. 29 Aralık’taki kadar yoğun bir yağış öngörülmezken, rüzgarın genellikle güneybatıdan hafif ve zaman zaman orta şiddette esmesi bekleniyor. Nem oranının ise yüzde 60-70 civarında olacağı belirtiliyor ve ulaşımda buzlanmaya karşı dikkatli olunması uyarısı yapılıyor.