Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a Necip Uysal eleştirisi: "Başka bir şeyler var"

Beşiktaş'ın kaptan Necip Uysal'ı takımdan göndermesini yorumlayan Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın'ın da bunu onayladığını anlattı. İlave olarak da Beşiktaş'ta bir şeyler yaşandığına dikkat çeken Rıza Çalımbay, Necip Uysal gibi değerlerden bu kadar kolay vazgeçilmemesi gerektiğini belirtti.

RIZA ÇALIMBAY'DAN BEŞİKTAŞ'A NECİP UYSAL ELEŞTİRİSİ!

"Necip Uysal sıradan bir oyuncu değil, kaptanlığını da gayet iyi şekilde yapıyordu. Beraber de çalıştık. Bu süreçte başka bir şeylerin olduğuna inanıyorum. Futbolun dışında şeyler olduğuna inanıyorum. Ne olduğunu bilemiyorum ama Necip Uysal kolay kolay bırakılmamalıydı! Yönetimin iyi bir açıklama yapması lazım. Küçücük bir bilgilendirmeyle süreci ilerletmek doğru olmaz. Benim Beşiktaş'tan son ayrılışımda da hemen hemen aynı şeyler oldu. Kendi değerlerini önemsemelisin. Kulüpteki çok değerli insanlara saygı duymak gerekiyor. İki kelimeyle bıraktılar... Kaptanlık sıradan bir şey değil, ben de uzun süre yaptım. Kaptanı bu kadar kolay gönderemezsin! Kimsenin beklemediği bir şeydi. Başka bir şeyler olduğuna inanıyorum, yönetimden de olabilir. Belki kafalarında vardı bu karar. Ama Necip Uysal açısından çok kırgınlık olur. Süreci tam bilemediğim için net bir şey söyleyemiyorum. Belki de haklı oldukları bir şeyler vardır, kolay kolay bu karar alınmaz. Zaten Sergen Yalçın'ın onayı olmadan bırakmazlar! Sergen hocanın etkisi vardır. Bir anda oldu olay. Bir hafta içinde bu konunun neden yaşandığı ortaya çıkar. Necip'i tanıdığım kadarıyla kesinlikle futbolu bırakmaz, devam eder. Beşiktaş'ta olur başka yerde olur, devam eder. Bence de oynamaya devam etmesi lazım."