Kayseri’de okullar tatil mi? 30 Aralık kar yağışı nedeniyle Kayseri’de kar tatili beklentisi vardı

Kayseri okullar tatil mi 30 Aralık Kayseri Valiliği kar tatili açıklaması son dakika kar tatili haberleri ile takip ediliyor. Kayseri okulların tatil mi değil mi sorusuna yanıt ararken gözler Kayseri Valiliği 30 Aralık kar tatili açıklamasında. Kayseri’de 30 Aralık 2025 Salı günü için okulların durumu, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenci, veli ve öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Kent genelinde soğuk hava, don ve buzlanma riski dikkat çekerken, Valilik cephesinden yapılacak olası açıklamalar yakından izleniyor. İşte 30 Aralık Kayseri okulların tatil olup olmama durumu…

Kayseri’de okullar tatil mi? 30 Aralık kar yağışı nedeniyle Kayseri’de kar tatili beklentisi vardı
Kayseri’de 30 Aralık Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair resmi kanallardan yapılan açıklamalar takip ediliyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma riski nedeniyle gözler Valilikten gelecek duyurulara çevrildi. Peki, Kayseri’de yarın okullar tatil mi? İşte ayrıntılar…

Kayseri’de okullar tatil mi? 30 Aralık kar yağışı nedeniyle Kayseri’de kar tatili beklentisi vardı

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ 30 ARALIK?

Kayseri’de hava koşullarının seyrine bağlı olarak gece saatlerinde veya sabah erken saatlerde yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda özellikle don ve buzlanma riskinin artması durumunda son dakika kararlarının gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Vatandaşların resmi kanallar üzerinden yapılacak açıklamaları takip etmeleri isteniyor.

Kayseri’de okullar tatil mi? 30 Aralık kar yağışı nedeniyle Kayseri’de kar tatili beklentisi vardı

29 Aralık itibarıyla Kayseri Valiliği tarafından 30 Aralık Salı günü için okulların tatil edildiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Mevcut bilgiler doğrultusunda kent genelinde eğitim-öğretime normal şekilde devam edilmesi bekleniyor. Valilik kaynaklarında yayımlanan bir tatil kararı bulunmazken, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak olası duyurular öğrenci ve veliler tarafından yakında takip ediliyor.

Kayseri’de okullar tatil mi? 30 Aralık kar yağışı nedeniyle Kayseri’de kar tatili beklentisi vardı

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Kayseri için şu ana kadar yayımlanan bilgiler doğrultusunda 30 Aralık Salı günü eğitime ara verildiğine ilişkin bir duyuru bulunmuyor. Bazı illerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tatil kararları alınmış olsa da Kayseri bu iller arasında yer almıyor.

Kayseri’de okullar tatil mi? 30 Aralık kar yağışı nedeniyle Kayseri’de kar tatili beklentisi vardı

Ancak hava şartlarının özellikle gece saatlerinde daha da ağırlaşma ihtimali bulunuyor. Yetkililer tarafından yapılabilecek yeni bir değerlendirme sonucunda karar değişikliği yaşanması olasılığı tamamen dışlanmış değil. Bu nedenle güncel bilgilendirmeler Kayseri Valiliği’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca haberimiz üzerinden de Kayseri’de 30 Aralık günü okulların tatil olup olmadığını ilerleyen saatlerde takip edebilirsiniz.

Kayseri’de okullar tatil mi? 30 Aralık kar yağışı nedeniyle Kayseri’de kar tatili beklentisi vardı

30 ARALIK KAYSERİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre 30 Aralık Salı günü Kayseri’de hava çok bulutlu ve soğuk olacak. Yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunurken, bu yağışların özellikle Talas, Hacılar, Develi, Yahyalı ve Sarız gibi yüksek kesimlerde daha belirgin olması bekleniyor. Kent merkezinde ise soğuk hava etkisini sürdürecek.

Kayseri’de okullar tatil mi? 30 Aralık kar yağışı nedeniyle Kayseri’de kar tatili beklentisi vardı

Gün içinde sıcaklıkların en yüksek 1 derece civarında seyretmesi, gece saatlerinde ise -6 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde yoğun buzlanma ve don riski bulunması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildiriliyor. Hafif kar geçişlerinin ardından Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışının artması bekleniyor.

#Aktüel
