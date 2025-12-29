Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Ermenistan’a vizesiz gidilebilir mi? Dışişleri Bakanlığı’ndan e-vize açıklaması

Türkiye ile Ermenistan, ortak yaptıkları duyuruda 1 Ocak 2026'dan itibaren vize süreçlerini kolaylaştırma kararı aldıklarını bildirdi. Kararın ardından Ermenistan’a vizesiz seyahat edilip edilmeyeceği araştırılmaya başlandı.

29.12.2025
29.12.2025
Türkiye ile Ermenistan, ortak bir duyuruyla vize süreçlerinin basitleştirileceğini ve 1 Ocak 2026 itibariyle ücretsiz e-vize uygulamasının başlatılacağını kaydetti.

Türkiye ve Ermenistan diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma konusunda uzlaştı.

ERMENİSTAN’A VİZESİZ GİDİLEBİLİR Mİ?

Dışişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Türkiye ile Ermenistan arasında iki ülkenin resmi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı alındığını duyurdu.

Bakanlık, iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamillerinin 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize temin edebileceğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı almıştır. İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceklerdir. Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ön şartsız olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir."

#Gündem
