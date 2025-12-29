Selim Soydan'dan yıllar sonra gelen kumar itirafı: Hülya Hanım hayatta en büyük şansımdır

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit ve spor camiasının duayeni Selim Soydan katıldıkları programda samimi açıklamalarda bulundu. Soydan, programda eşi Koçyiğit'ten bahsederken gözyaşlarını tutamadı. Soydan, "Hülya Hanım'ı gördüğüm gibi, şansım döndü benim. Hülya Hanım hayatta en büyük şansımdır" dedi.

SELİM SOYDAN'DAN KUMAR İTİRAFI

Selim Soydan, eşi Hülya Koçyiğit ile ilgili konuşurken, "Hülya Hanım'ı gördüğüm gibi, şansım döndü benim. Hülya Hanım hayatta en büyük şansımdır. Çünkü ben çok aşırı bir insandım, yaramazdım. Maalesef kötü bir huyum vardı. Kumarı çok severdim. Tam 57 sene geçti. Demek ki bunları söyleyebilecek güçteyim. Yapmış olduğum hatalardan arındım sonra" ifadelerini kullandı.

SELİM SOYDAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yaptığı hatayı da anlatan soydan; "Evlendik üstünden bir sene geçti bir gün o zaman saat 12'den sonra her gün akşam gazeteler çıkardı Taksim'de biz de alıp ben onları giderdim evime. Bir gün gece saat 3 buçuk. Geç kaldım, Kamil abi vardır Galatasaraylı. Onunla beraber maalesef bir kumarhaneden çıktım. Gazeteleri elime aldım evime girdim. Anahtarı aldım içeri gireceğim, kapı içeriden açıldı. Baktım Hülya. 'Hayrola uyumamışsın' dedim, 'çorbanı yaptım, çay da içer yatarsın' dedi. Suçluyum, gece saat 3,5. 'Niye susuyor, bana niye bir şey söylemiyor' diye düşünüyorum. Yemeğimi yedim, çayı içtik hala ses yok. Şimdi burayı çok iyi dinleyin. Dedim ki 'Ben suçluyum, ben hatalıyım neden bana bir şey söylemiyorsun' dedim. Bir çift laf etti bana. 'Bir gün gelecek hatanı anlayacaksın' dedi. Döndüm orada şunu söyledim kendisine 'Söz veriyorum sana. İyi ki bu gün benimle kavga etmedin. İyi ki konuşmadın' dedim. Ama dedim ki 'Şunu çok iyi bil, bundan sonra elime kağıdı almayacağım.' 50 senedir elime kağıdı almadım. Çok haklıydı" dedi.

Bunun üzerine Hülya Koçyiğit ise "Belki bunu anlatmasında Selim'in bizi izleyenleri için şöyle bir ders çıkartabilirler. Kötü alışkanlıklar tabii çok aileleri yıpratıyor ya da dağıtıyor, anlayış ve sabır olunca zannediyorum karşı taraf etkileniyor bundan ki Selim çok etkilenmiş benim bu tavrımdan, tepki gösterseydim belki devam edebilirdi aldırmayabilirdi. Belki de böyle bir davranış o gün bu gündür bu konuyla ilgili verdiği sözde tutuyor. Bu aramızda ki en önemli günlerden biriymiş demek ki Selim unutmuyor, hemen onu anlattı." dedi.

Soydan ise sözlerini "Şimdi düşünün çok sevdiğiniz bir insan sizi görüyor hatanızı ve söyleyemiyor ve Hülya'yı tanıdığım için söylüyorum belki 15 gün sonra belki 1 ay sonra olmuyor bu diyebilirdi. Sevmek bana göre en güzel duygudur. O yaşatıyor insanı." diyerek tamamladı.