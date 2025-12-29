Fatih Altaylı hakkında flaş karar

Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik YouTube yayınında söylediği sözlerden dolayı gözlatına alınmış daha sonra ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI KARARI VERİLMİŞTİ

Altaylı hakkında 26 Kasım 2025 tarihinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada, 4 yıl 2 ay hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

TAHLİYE EDİLDİ

Fatih Altaylı’nın Avukatları Bölge Adliye Mahkemesi’ne Altaylı’nın tutukluluğuna itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi, Fatih Altaylı’nın tahliyesine karar verdi.