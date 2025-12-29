Fatih Altaylı hakkında flaş karar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik YouTube yayınında söylediği sözlerden dolayı gözlatına alınmış daha sonra ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Altaylı hakkında 26 Kasım 2025 tarihinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada, 4 yıl 2 ay hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.
Fatih Altaylı’nın Avukatları Bölge Adliye Mahkemesi’ne Altaylı’nın tutukluluğuna itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi, Fatih Altaylı’nın tahliyesine karar verdi.