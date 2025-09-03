Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
 | Selahattin Demirel

Gündemin tüm detayları Medya Kritik'te! Nagehan Alçı, Şamil Tayyar ve Cem Küçük'ten önemli yorumlar, Fatih Atik'ten kulis bilgileri

Gündemin dinamikleri ve gelişmelerin ardındaki kolay görülmeyen detaylar Medya Kritik'te. TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan programda önemli kulis bilgileri, yorum ve açıklamalar ekrana geliyor.

Gündemin tüm detayları Medya Kritik'te! Nagehan Alçı, Şamil Tayyar ve Cem Küçük'ten önemli yorumlar, Fatih Atik'ten kulis bilgileri
Türkiye ve dünya gündeminde yaşananlar ve gelişmelerin arka planı 'de yayınlanan programında ele alınıyor. Tuna Öztunç'un sunduğu programda gazeteciler , ve önemli yorum ve açıklamalarda bulunurken de önemli kulis bilgilerini paylaşıyor.

Programda değerlendirilecek konu başlıkları:

- İstanbul İl Başkanlığı’nda kayyum şoku

- 15 Eylül'de kurultay davasında mutlak butlan çıkar mı?

- İBB yolsuzluk soruşturmasında belediyelere yeni operasyonlar

- Terörist Öcalan'dan ‘Rojava ve Suriye kırmızı çizgim’ tehdidi

Ayrıntılar geliyor...

CHP İstanbul İl Kongresi davasında tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denilen kafire seyirci kalamayız
#tgrt haber
#chp
#cem küçük
#nagehan alçı
#fatih atik
#şamil tayyar
#Medya Kritik
#Gündem
