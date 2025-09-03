Gündemin tüm detayları Medya Kritik'te! Nagehan Alçı, Şamil Tayyar ve Cem Küçük'ten önemli yorumlar, Fatih Atik'ten kulis bilgileri

İstanbul
Türkiye ve dünya gündeminde yaşananlar ve gelişmelerin arka planı TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında ele alınıyor. Tuna Öztunç'un sunduğu programda gazeteciler Nagehan Alçı, Şamil Tayyar ve Cem Küçük önemli yorum ve açıklamalarda bulunurken Fatih Atik de önemli kulis bilgilerini paylaşıyor.
Programda değerlendirilecek konu başlıkları:
- CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kayyum şoku
- 15 Eylül'de kurultay davasında mutlak butlan çıkar mı?
- İBB yolsuzluk soruşturmasında belediyelere yeni operasyonlar
- Terörist Öcalan'dan ‘Rojava ve Suriye kırmızı çizgim’ tehdidi
Ayrıntılar geliyor...