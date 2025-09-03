Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

CHP İstanbul İl Kongresi davasında tarih belli oldu

CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin davada duruşma tarihi belli oldu. Buna göre iptal davasının ilk duruşması 3 Ekim'de, usulsüzlük davası ise 6 Ocak 2026'da görülecek.

CHP İstanbul İl Kongresi davasında tarih belli oldu
03.09.2025
03.09.2025
'nin İstanbul İl Kongresi'nin dün edilmesi ve yönetimde Gürsel Tekin başkanlığındaki kayyumun görevlendirilmesinin ardından süreçte yeni bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan kararların iptaline ilişkin birleştirme talepli davaname hazırlanmıştı.

CHP İstanbul İl Kongresi davasında tarih belli oldu

Davaname, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırma kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dava ile birleştirildi. İlk duruşma 3 Ekim saat 10:00'da görülecek.

CHP İstanbul İl Kongresi davasında tarih belli oldu

USULSÜZLÜK DAVASI TARİHİ DE AÇIKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimleriyle ilgili yürütülen soruşturmayı 29 Ağustos’ta tamamlayarak İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da içlerinde olduğu 10 parti yöneticisi hakkında “oylamaya hile karıştırılması” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı. İddianameyi kabul eden İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tensip zaptını hazırladı. Böylece ilk duruşmanın tarihi de 6 Ocak 2026 olarak açıklandı.

