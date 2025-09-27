Bursa’da tır şoförünü döven saldırgan tutuklandı

Olay, 23 Eylül’de saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, emniyet şeridinde ilerleyen kargo tırı, sola geçiş yaptığı sırada kör noktada kalan otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından sinirlerine hâkim olamayan 2 kişi, tırın şoför kapısını açarak Adem M.A.’ya saldırdı. Şüphelilerden biri araca girip şoförü yumruklarken, diğeri camdan darbe indirdi.

KANLAR İÇİNDE KALAN ŞOFÖR HASTANEYE KOŞTU

Dehşet anlarının görüntüsü izleyenleri dehşete düşürdü. Kanlar içinde kalan tır şoförü Adem M.A., hastaneye kaldırıldı ve 7 gün iş göremez raporu aldı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, “kasten yaralama” suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılık talimatıyla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Emek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. M.A., kararın ardından konumuna uygun kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.