Avatar
Editor
 Erdem Avsar

ZTK 3. eleme turu maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maç programı

TFF tarafından Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kuralarının yapılmasının ardından maç programı da taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 00:36

3. eleme turu kura çekilişi gerçekleştirildi.

Toplamda 56 ekip bu turda mücadele edecek.

Karşılaşmaların belli olmasının ardından 3. eleme müsabakalarının hangi tarihte oynanacağı da merak edildi.

ZTK 3. ELEME KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları 28, 29 ve 30 Ekim günlerinde oynanacak.

4. eleme turu karşılaşmaları da 2-3-4 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Grup safhası maçları ise 23 Aralık ile 5 Mart 2026 tarihleri arasında organize edilecek.

ZTK 3. ELEME TURU FİKSTÜRÜ

  • Konyaspor - 12 Bingöl Spor
  • Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor
  • Orduspor 1967 - Erbaaspor
  • Fatsa Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü
  • Beykoz Anadolu Spor - Yalova FK 77
  • Çankaya Spor - KCT 1461 Trabzon FK
  • Kepez Spor - Sivasspor
  • Erciyes 38 - Ankara Keçiörengücü
  • Çorum FK - Kütahyaspor
  • Kahramanmaraş Spor - Ümraniyespor
  • 52 Orduspor - Sarıyerspor
  • Bursa Yıldırım Spor - Alanyaspor
  • Zonguldak Spor - Sipay Bodrum FK
  • Antalyaspor - Bursaspor
  • Karacabey Belediye Spor - Malatya Yeşilyurt Spor
  • Muş Spor - Menemen Futbol Kulübü
  • Silifke Belediye Spor - Amed Sportif Faaliyetler
  • Kayserispor - Niğde Belediyesi
  • 1926 Bulancakspor - Iğdır FK
  • Pendikspor - Çorlu Spor 1947
  • Karaköprü Belediye Spor - Çaykur Rizespor
  • Gaziantep Futbol Kulübü - Karabük İdmanyurdu
  • Dersim Spor - Fethiyespor
  • Sakaryaspor - İnegölspor
  • Aliağa Futbol - Serik Spor
  • Isparta 32 Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor
  • Manisa Futbol - Muğlaspor
  • Kahta 02 Spor - Kasımpaşa

Sıkça Sorulan Sorular

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması ne zaman başlayacak?
Grup maçları 23 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 5 Mart 2026’da sona erecek.
