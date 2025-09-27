ZTK 3. eleme turu maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maç programı

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekilişi gerçekleştirildi.

Toplamda 56 ekip bu turda mücadele edecek.

Karşılaşmaların belli olmasının ardından 3. eleme müsabakalarının hangi tarihte oynanacağı da merak edildi.

ZTK 3. ELEME KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları 28, 29 ve 30 Ekim günlerinde oynanacak.

4. eleme turu karşılaşmaları da 2-3-4 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Grup safhası maçları ise 23 Aralık ile 5 Mart 2026 tarihleri arasında organize edilecek.

ZTK 3. ELEME TURU FİKSTÜRÜ

Konyaspor - 12 Bingöl Spor

Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor

Orduspor 1967 - Erbaaspor

Fatsa Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü

Beykoz Anadolu Spor - Yalova FK 77

Çankaya Spor - KCT 1461 Trabzon FK

Kepez Spor - Sivasspor

Erciyes 38 - Ankara Keçiörengücü

Çorum FK - Kütahyaspor

Kahramanmaraş Spor - Ümraniyespor

52 Orduspor - Sarıyerspor

Bursa Yıldırım Spor - Alanyaspor

Zonguldak Spor - Sipay Bodrum FK

Antalyaspor - Bursaspor

Karacabey Belediye Spor - Malatya Yeşilyurt Spor

Muş Spor - Menemen Futbol Kulübü

Silifke Belediye Spor - Amed Sportif Faaliyetler

Kayserispor - Niğde Belediyesi

1926 Bulancakspor - Iğdır FK

Pendikspor - Çorlu Spor 1947

Karaköprü Belediye Spor - Çaykur Rizespor

Gaziantep Futbol Kulübü - Karabük İdmanyurdu

Dersim Spor - Fethiyespor

Sakaryaspor - İnegölspor

Aliağa Futbol - Serik Spor

Isparta 32 Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor

Manisa Futbol - Muğlaspor

Kahta 02 Spor - Kasımpaşa