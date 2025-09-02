Gürsel Tekin görevi kabul edecek mi? Barış Yarkadaş canlı yayında açıkladı!

CHP'nin İstanbul İl Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. Özgür Çelik yönetimi görevden alındı ve olağan kongre süreci durduruldu. İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin getirildi. Kararın ardından TGRT Haber canlı yayınına katılan gazeteci Barış Yarkadaş, önemli değerlendirmelerde bulundu.

GÜRSEL TEKİN GÖREVİ KABUL EDECEK

Karar hakkında konuşan ve Gürsel Tekin'e verilen görevi değerlendiren Yarkadaş, Gürsel Tekin'in görevi kabul edeceğini TGRT Haber canlı yayınında açıkladı.

KURULTAY İPTAL EDİLECEK Mİ?

Kurultay hakkında da konuşan Yarkadaş, "Bu karar 15 Eylül'de yapılacak olan kurultay duruşmasını da etkileyecek. İstanbul'da 196 kurultay delegesi var. Ve bu kurultay delegeleri büyük kurultay delegelerini de etkilene ve seçimin sonucuna da etki eden bir konumdadır. Ankara'daki mahkemenin İstanbul'daki bu karardan etkilenmemesi mümkün değildir. Zaten bu hukuken mümkün değil. Bu yüzden CHP'nin yeni bir sürece gireceği ve CHP'nin önümüzdeki süreçte eğer Ankara'daki kurultay da iptal edilirse eski yönetime devredileceğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini anlatan Yarkadaş, "Bu karar büyük kurultayın da iptali gündemde olduğunu gösterir. Ne olur peki? Kemal Bey'e 15 Eylül'de görev devredilir. Kemal Bey hiçbir yere aday olamayacağını açıklar. Mahalle kongrelerini sıfırdan başlatır, mahalle delegeleri yeniden seçilir ve yaklaşık 7-8 aylık süreç içinde CHP önce mahalle delegelerini, sonra ilçe ve il başkanlarını, ardından da genel başkanı ve büyük kurultay delegelerini seçer. Normal bir siyasi düzleme oturur. Bir sorun da olmaz zaten CHP'yi yine CHP'liler yönetir. " ifadelerini kullandı.

"CHP'Yİ CHP'LİLER YÖNETECEK"

Barış Yarkadaş'a konuşan Gürsel Tekin, "Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP'yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP'li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP'yi CHP'liler yönetecek" dedi.