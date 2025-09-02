Menü Kapat
CHP İstanbul Kongresi iptal oldu! Özgür Çelik ve ekibi görevden alındı

CHP'nin İstanbul Kongresi iptal edilerek Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alındı. Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanı oldu.

CHP İstanbul Kongresi iptal oldu! Özgür Çelik ve ekibi görevden alındı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 16:11

’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken mevcutta yürüyen sürecinin de durulmasına karar verdi.

GÜRSEL TEKİN İL BAŞKANI OLDU

İstanbul İl Başkanlığında görevlendirilenler:

Zeki Şen

Hasan Babacan

Müjdat Gürbüz

Erkan Narsap

"GÖREVİ KABUL EDECEK"

Kararın ardından TGRT Haber canlı yayınında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin'in görevi kabul edeceğini açıkladı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA KARARI

Çelik, kendilerine henüz tebliğ edilen bir belgenin olmadığını söyledi. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında saat 17.00’de olağanüstü toplanacağı öğrenildi.

"CHP'Yİ CHP'LİLER YÖNETECEK"

Barış Yarkadaş'a konuşan Gürsel Tekin, "Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP'yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP'li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP'yi CHP'liler yönetecek" dedi.

