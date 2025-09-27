Sadettin Saran'dan kritik karar: Fenerbahçe'de fırtına öncesi sessizlik!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Devin Özek kritiği geldi. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Ali Koç'un göreve getirdiği Devin Özek ile devam etmemeye karar verdi.

FENERBAHÇE'DE DEVİN ÖZEK VEDASI

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol şubesinde fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor. Esasen ise yeni başkan Sadettin Saran'ın, yakın zamanda Devin Özek ile yolları ayırması ve ardından da Domenico Tedesco için farklı bir yaptırımda bulunması bekleniyor.

FENERBAHÇE YENİ SEZONA KÖTÜ BAŞLAMIŞTI

Trendyol Süper Lig serüveninde sürpriz kayıplar yaşayan Fenerbahçe, son şampiyon Galatasaray'ın yine gerisinde kalmıştı.