Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da 100 milyon Euro için geri sayım başladı!

Galatasaray'da 100 milyon Euroluk sponsorluk anlaşması için geri sayım başladı. Esasen ise sarı kırmızılıların, yakın zamanda 100 milyon Euroluk anlaşmaya dair resmi duyuru yapması bekleniyor.

Galatasaray'da 100 milyon Euro için geri sayım başladı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2025
22:26
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
22:29

'da dev bir hamle gerçekleşiyor. Galatasaray yönetimi, an itibarıyla ile ön anlaşmaya vardı ve 100 milyon Euroluk sözleşmeyi onayladı.

Galatasaray'da 100 milyon Euro için geri sayım başladı!

GALATASARAY'DA 100 MİLYON EUROLUK İMZA

Galatasaray ve Puma birlikteliğinin yakın zamanda resmen duyurulması beklenirken, ayrıca devi de 10 yıllık kontratı onaylamış olacak! Zira Galatasaray ve Puma, 100 milyon Euro karşılığında 10 yılı kapsayan uzun soluklu bir yapacak.

Galatasaray'da 100 milyon Euro için geri sayım başladı!

GALATASARAY'DA BÜYÜME HEDEFLERİ

Kadro değerini bu sezonla birlikte 300 milyon Euroya getiren Galatasaray, yeni hamlelerle de bu büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY UĞURCAN ÇAKIR İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Sarı kırmızılılar, milli eldiven için önemli bir yatırım gerçekleştirmiş ve 33 milyon Euroyu gözden çıkarmıştı.
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#sponsorluk
#anlaşma
#puma
#puma
#100 milyon Euro
#Futbol
