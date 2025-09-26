Galatasaray'da 100 milyon Euro için geri sayım başladı!

Galatasaray'da dev bir hamle gerçekleşiyor. Galatasaray yönetimi, an itibarıyla Puma ile ön anlaşmaya vardı ve 100 milyon Euroluk sözleşmeyi onayladı.

GALATASARAY'DA 100 MİLYON EUROLUK İMZA

Galatasaray ve Puma birlikteliğinin yakın zamanda resmen duyurulması beklenirken, ayrıca Süper Lig devi de 10 yıllık kontratı onaylamış olacak! Zira Galatasaray ve Puma, 100 milyon Euro karşılığında 10 yılı kapsayan uzun soluklu bir anlaşma yapacak.

GALATASARAY'DA BÜYÜME HEDEFLERİ

Kadro değerini bu sezonla birlikte 300 milyon Euroya getiren Galatasaray, yeni hamlelerle de bu büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor.