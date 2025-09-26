Real Madrid ve PSG zirvesi: Transferde tarihi takas!

Real Madrid, transferde yine büyük oynuyor. Takımdaki dinamizmi artırmak isteyen Real Madrid, PSG'nin yıldız orta sahası Vitinha için resmen vites yükseltti ve takas sistemini ön plana çıkardı.

REAL MADRID VE PSG ARASINDA TARİHİ TAKAS

'Tarihin en büyüğü' ünvanını korumak isteyen Real Madrid, planlamada kritik bir karar aldı. Esasen ise Kral'ın Takımı, PSG'nin yıldızı Vitinha için Rodrygo + 50 milyon Euroluk transfer paketi sundu ve beklemeye geçti. Son olarak ise PSG'nin, Luis Enrique için oyunun merkezinde yer alan Vitinha'yı ancak daha yüksek bir bedelle gözden çıkarabileceği düşünülüyor.

VITINHA VE PSG'DEKİ PERFORMANSI

PSG'nin 2022 yazında 41.5 milyon Euro bedelle Porto'dan transfer ettiği yetenekli orta saha, Fransız deviyle toplam 160 maça çıkmış ve 20 gol ile 17 asistlik katkı sağlamıştı.