SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Real Madrid ve PSG zirvesi: Transferde tarihi takas!

Real Madrid ve PSG arasında sürpriz bir transfer süreci başladı. An itibarıyla İspanyol devi Real Madrid, PSGli Vitinha için özel bir paket sundu.

Real Madrid ve PSG zirvesi: Transferde tarihi takas!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 18:47
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 18:55

, transferde yine büyük oynuyor. Takımdaki dinamizmi artırmak isteyen Real Madrid, 'nin yıldız orta sahası için resmen vites yükseltti ve takas sistemini ön plana çıkardı.

Real Madrid ve PSG zirvesi: Transferde tarihi takas!

REAL MADRID VE PSG ARASINDA TARİHİ TAKAS

'Tarihin en büyüğü' ünvanını korumak isteyen Real Madrid, planlamada kritik bir karar aldı. Esasen ise Kral'ın Takımı, PSG'nin yıldızı Vitinha için + 50 milyon Euroluk transfer paketi sundu ve beklemeye geçti. Son olarak ise PSG'nin, Luis Enrique için oyunun merkezinde yer alan Vitinha'yı ancak daha yüksek bir bedelle gözden çıkarabileceği düşünülüyor.

Real Madrid ve PSG zirvesi: Transferde tarihi takas!

VITINHA VE PSG'DEKİ PERFORMANSI

PSG'nin 2022 yazında 41.5 milyon Euro bedelle Porto'dan transfer ettiği yetenekli orta saha, Fransız deviyle toplam 160 maça çıkmış ve 20 gol ile 17 asistlik katkı sağlamıştı.

Real Madrid ve PSG zirvesi: Transferde tarihi takas!

Sıkça Sorulan Sorular

VITINHA'NIN BONSERVİSİ NE KADAR?
25 yaşındaki Portekizli için güncel değerlendirmede 80 milyon Euro ifade ediliyor.
