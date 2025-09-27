ABB konser soruşturması nereye kadar uzanacak? Ortaya çıkan para farkına sanatçılar bile şaşırmış

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik yürütülen konser soruşturmasında 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçuyla tutuklanırken 9'u ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

YENİ İTİRAFÇILAR YENİ GÖZALTILAR GETİRECEK

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Medya Kritik programında değerlendirilen konuyla ilgili Fatih Atik önemli bilgiler paylaştı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Atik, soruşturmanın genişleyeceğini ve yeni itirafçılar doğrultusunda yeni gözaltı kararlarının olacağını söyledi.

"İlk itirafçı Osman Cem Baştaş isimli şüpheli oldu." diyen Atik, Baştaş'ın ifadesinde konser etkinliklerinde önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın özel kalemine sorduklarını sonra da Yavaş'ın onayıyla konserlerin yapıldığını söylediğini belirtti.

"BAŞKANIN ONAYI OLMADAN HİÇBİR ADIM ATILAMAZ"

"Burası önemli." ifadeleriyle durumu açıklayan Atik sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü Sayın Başkan ve ekibi bu işlerin dışında olduklarını söylemişlerdi. Hiçbir belediyede başkanın onayı olmadan hiçbir adım atılamaz."

Atik "Soruşturmada 3-4 kişinin daha itirafçı olacağı yönünde bilgiler aldım. Yeni itiraflar olduğunda aynı İstanbul'daki gibi yeni gözaltılar da bekleniyor." diyerek olayla ilgili bilgileri duyurdu.

SERDAR ORTAÇ: EN KRAL SANATÇI EKİBİYLE 5 MİLYON ALIR

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de Serdar Ortaç'ın, sanatçıların Türkiye'deki konserlerden kazandığı paralarla ilgili anlattıklarını aktararak Ortaç'ın "Türkiye'de en kral sanatçı ekibiyle birlikte 5 milyon alır, 1 milyon kalır." dediğini söyledi. Ortaç'ın Tarkan'ın rakamının daha yüksek olduğunu söylediğini ifade eden Küçük, Tarkan'ın 20-30 milyon gibi rakamlar aldığı bilgisini paylaştı.

42,5 MİLYON ALDI GÖRÜNEN SANATÇI 4.6 MİLYON TL'LİK FATURA İMZALAMIŞ

Küçük, sözlerinin devamında ABB'deki konser yolsuzluğuyla ilgili önemli bir açıklamada bulunarak "Tan Taşçı diye bir sanatçı var. Bu ihalelerin birinde 42 buçuk milyon lira almış." cümlelerini kullandı.

Küçük, sözlerinin devamında şunları söyledi: "Taşçı, Osman Gökçek'i arıyor ve 4.6 milyon TL'lik bir fatura imzaladığını söylüyor. Ebru Gündeş de 69 milyon görünüyor, onun da aldığı rakam 4-5 milyonmuş. Aradaki farkı organizasyon firmasının aldığı iddia ediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göre 854 milyonluk konserlerde 154 milyon paranın iç edildiği söyleniyor."