Tedesco’nun tazminatı ne kadar? Kovulması durumunda milyonları cebine koyacak

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco yönetiminde alınan sonuçlar camiada soru işaretlerine neden oldu. UEFA Avrupa Ligi’ndeki yenilgi sonrası Tedesco’nun geleceği üzerine yoğun tartışmalar başladı.

TEDESCO TAZMİNATI NE KADAR?

Fenerbahçe’nin 9 Eylül 2025’te iki yıllık sözleşme imzaladığı Domenico Tedesco’nun tazminatının ne kadar olduğu resmi olarak açıklanmadı. Ancak iddialara göre İtalyan teknik adamın yıllık 3,5-4 milyon euro civarında maaş aldığı ve sözleşme feshi halinde kulübün kalan maaş tutarını ödemek zorunda kalabileceği öne sürülüyor.

Bu hesaba göre, Tedesco’nun görevden ayrılması durumunda Fenerbahçe’nin yaklaşık 8 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği ifade ediliyor. Kulüpten bu konuda resmi bir açıklama yapılmazken, tartışmalar hem teknik direktörün geleceği hem de kulübün mali yükümlülükleri üzerinde yoğunlaşıyor.

TEDESCO GİTTİ Mİ, GİDİYOR MU?

Domenico Tedesco’nun Fenerbahçe’deki geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Süper Lig’de en yakın rakibi Galatasaray’ın 6 puan gerisine düşen sarı lacivertlilerde, Dinamo Zagreb karşısında alınan 3-1’lik yenilgi sonrası yönetimin sabrı sorgulanmaya başlandı.

Başkan Sadettin Saran’ın Tedesco ile ilgili nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Kulüp kaynaklarından resmi bir bilgi paylaşılmasa da mevcut tablo, teknik direktörün ayrılığının gündemde olduğunu işaret ediyor.

TEDESCO MAAŞI NE KADAR, KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI?

Domenico Tedesco, Fenerbahçe ile 9 Eylül 2025’te iki yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin finansal detayları resmi olarak açıklanmasa da, sosyal medyada yer alan iddialara göre Tedesco’nun yıllık 3,5-4 milyon euro civarında bir maaş aldığı konuşuluyor.

Bu sözleşme kapsamında Tedesco, görevine devam etmesi halinde 2027 yılına kadar sarı lacivertli kulüpten ödeme almaya devam edecek. Ancak kötü gidişatın sürmesi halinde yönetimin bu sözleşmeyi erken sonlandırıp sonlandırmayacağı en çok merak edilen konular arasında bulunuyor.

TEDESCO KOVULDU MU, İSTİFA ETTİ Mİ?

Fenerbahçe’nin mevcut teknik direktörü Domenico Tedesco’nun kovulduğu ya da istifa ettiği yönünde resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak alınan kötü sonuçların ardından bu ihtimalin masada olduğu ifade ediliyor.

Tedesco’nun geleceğiyle ilgili kararın Başkan Sadettin Saran tarafından kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor. Şu an için görevine devam eden İtalyan teknik adamın akıbeti önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.