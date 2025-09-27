Zonguldak’ta feci kaza: Otomobil üst geçide çarptı, 2 genç hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Zonguldak-Alaplı karayolu Taşbaşı mevkiinde meydana geldi. Kdz. Ereğli istikametinden Akçakoca yönüne seyir halinde olan Efe Kaan Güney yönetimindeki 46 BA 791 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye katlandı.

İKİ GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Efe Kaan Güney ve yanındaki Furkan Sönmez olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu araçta sıkışan iki gencin cansız bedenlerini çıkardı. Sağlık ekipleri, Güney ve Sönmez’in hayatını kaybettiğini doğruladı.

CENAZELER ADLİ TIPA KALDIRILDI

Gençlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Alaplı Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.