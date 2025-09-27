Menü Kapat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
Yaşam
 Ali Osman Polat

Zonguldak’ta feci kaza: Otomobil üst geçide çarptı, 2 genç hayatını kaybetti

Zonguldak-Alaplı karayolunda gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarptı, araç ikiye katlandı. Sürücü ve yanındaki genç olay yerinde can verdi. İşte detaylar…

Zonguldak’ta feci kaza: Otomobil üst geçide çarptı, 2 genç hayatını kaybetti
IHA
27.09.2025
27.09.2025
Kaza, gece saatlerinde -Alaplı karayolu Taşbaşı mevkiinde meydana geldi. Kdz. Ereğli istikametinden Akçakoca yönüne seyir halinde olan Efe Kaan Güney yönetimindeki 46 BA 791 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye katlandı.

Zonguldak’ta feci kaza: Otomobil üst geçide çarptı, 2 genç hayatını kaybetti

İKİ GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Efe Kaan Güney ve yanındaki Furkan Sönmez olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu araçta sıkışan iki gencin cansız bedenlerini çıkardı. Sağlık ekipleri, Güney ve Sönmez’in hayatını kaybettiğini doğruladı.

Zonguldak’ta feci kaza: Otomobil üst geçide çarptı, 2 genç hayatını kaybetti

CENAZELER ADLİ TIPA KALDIRILDI

Gençlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Alaplı Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

