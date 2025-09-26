Menü Kapat
Editor
 Merve Yaz

Konya'da ikizlerin öldüğü kazada ihmaller silsilesi! Trafik canavarı alkollü çıktı

Konya'da 3 yaşındaki ikizler Kayra ve Yiğit Koçer'in yaşamını yitirdiği kazada sürücülerden Kadir Erdoğan'ın, 1.94 promil alkollü olduğu ve şerit ihlali yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca trafik canavarının daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Konya'da ikizlerin öldüğü kazada ihmaller silsilesi! Trafik canavarı alkollü çıktı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
26.09.2025
17:26
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
17:26

Konya'nın ilçesinde ikizlerin öldüğü kazada alkollü çıktı. , saat 16.30 sıralarında Ereğli-Halkapınar kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi.

Halkapınar'dan Ereğli'ye giden ve ailesiyle hastaneden döndüğü öğrenilen Kadir Erdoğan'ın kullandığı otomobil, Halkapınar'ın Büyükdoğan Mahallesi'ndeki evlerine gitmek için yola çıkan Mehmet Koçer yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Konya'da ikizlerin öldüğü kazada ihmaller silsilesi! Trafik canavarı alkollü çıktı

CENAZELERİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Kazada ikizler Kayra ve Yiğit Koçer yaşamını yitirdi, sürücülerden kardeşlerin babası Mehmet Koçer, eşi Ayşegül Koçer ve diğer sürücü Kadir Erdoğan ile yanındaki Ferhat Bozkuş ve Hüseyin Bozkuş yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Konya'da ikizlerin öldüğü kazada ihmaller silsilesi! Trafik canavarı alkollü çıktı

Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkizlerin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Tedaviye alınan yaralılardan Ayşegül-Mehmet Koçer çiftinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve Konya'daki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. İkizlerin cenazelerinin ise yarın Büyükdoğan Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Konya'da ikizlerin öldüğü kazada ihmaller silsilesi! Trafik canavarı alkollü çıktı

EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Kadir Erdoğan'ın, 1.94 promil alkollü olduğu ve şerit ihlali yaptığı tespit edildi. Erdoğan'ın ayrıca "Alkollü araç kullanmak" suçundan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Erdoğan'ın, tedavisi sonrası gözaltına alınıp, hakkında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.

ETİKETLER
#kaza
#sürücü
#alkol
#ereğli
#İkizler
#Ehliyet Iptali
#Gündem
