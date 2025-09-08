Gürsel Tekin bugün parti binasına gidecek mi? Dikkat çeken açıklama: 'Öyle bir babayiğit yok'

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan kararla Özgür Çelik ve ekibi görevden alındı, Gürsel Tekin ise CHP İstanbul İl Başkanı oldu. Kararın ardından göreve başlamaya hazır olduğunu söyleyen Tekin, bugün Geçici Kurul üyeleri ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gideceğini belirtmişti. Fakat gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medyada yaptığı açıklamada Tekin'in "bugünkü etkinliğimizi ertelememizi istediler" dediğini belirtti.

"ERTELEMEMİZİ İSTEDİLER"

Yarkadaş'ın açıklaması şu şekilde:

CHP İstanbul il başkanı Gürsel Tekin, genel merkezin ve milletvekillerinin talebi üzerine bugün öğlen saatlerinde bir basın açıklaması yapacak.

Partinin kuruluş yıldönümüne gölge düşmemesi amacıyla varılan uzlaşma sonucu Gürsel Tekin, bugün genel merkezle içine girdikleri diyaloğu anlatacak.

#TaksimMeydanı için az önce konuştuğum Gürsel Tekin şunları söyledi:

“Partimizin yönetimi ve çok sayıda milletvekilimiz, partimizin kuruluş yıldönümü için hazırlanan etkinliklere ve partimize bir gölge düşmemesi için bugünkü etkinliğimizi ertelememizi istedi. Bu görüşmeler zaten bir haftadır sürüyordu.

Genel merkezimizin isteği üzerine tabii ki görüşmeleri sürdürdük. Kardeşlerimizle çayımızı kahvemizi içecek birlik beraberlik görüntüsü verecek, kavga görüntüsü bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacağız. Şu an görüşmelerimiz sürüyor.

Parti yöneticilerimizin yapacağı açıklamayı bekliyorum. ‘İl Başkanlığına gitmeme’ gibi bir durum söz konusu değil. Parti yöneticilerimizin yapacağı açıklama ile şekillendireceğiz” durumu. Herkes rahat olsun.”

Gürsel Tekin bugün öğlen saatlerinde konuyla ilgili ayrıntılı bir basın açıklaması yapacağını ve basın toplantısı düzenleyeceğini de söyledi

"KUCAKLAŞMAYA GİDİYORUM"

Sözcü'ye konuşan Gürsel Tekin, mahkeme kararı, parti binasına nasıl gideceği ve hakkındaki iddialarla ilgili olarak yeni bir açıklamada bulundu.

Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

“Parti binasındaki arkadaşlarımızla kucaklaşmaya gidiyorum. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından durdurulan mahalle seçimleri ve ilçe kongrelerinin devamını öngördü. Bu karar bizi çağrı heyeti olarak da meşrulaştırmıştır. İlçelerimiz doğası gereği bize başvuracaklar. Yani bizim bir arada olmak gibi bir görevimizin olduğunu parti yöneticilerinin bilmesi lazım.

"GÖRÜŞME OLSAYDI İŞLER BU HALE GELMEZDİ"

Öfkeyle bazı arkadaşlarımızın böyle gereksiz laflar etmeleri doğrusu partiye çok zarar veriyor. CHP ilkeleri, tüzüğü neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Ben, genel başkandan randevu istemiştim. Cevap gelmedi. Oysa benimle görüşme olsaydı işler bu hale gelmezdi. Sabah 07.00’den önce yalnız il binamızda değil, eski il binamız önünde bile içeriye girmemi engellemek için hazırlık yapılmış. Aslında telaşı, kavgayı, öfkeyi gerektirecek bir şey yok. Biz, bu evin çocuklarıyız. Bir sıkıntı, sorun var. Sorunu artırmak değil, çözmek istiyoruz.

"ÇATIŞMAYA GİRECEK DURUMDA DEĞİLİZ"

Bizleri il binasına sokmamak için arkadaşlarımız her türlü demokratik haklarını kullanabilirler. Çatışmaya girecek durumda değiliz. Biz, görevimizi yapacağız. Binaya saat 12.00’de gideceğiz.”