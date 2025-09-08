Menü Kapat
 Selahattin Demirel

CHP'nin Gürsel Tekin planı İçişleri Bakanı'nı harekete geçirdi: Sokakların provoke edilmesine asla izin vermeyeceğiz

Mahkemenin CHP İstanbul İl Kongresi'ni iptal ederek Geçici Kurul'da görevlendirdiği Gürsel Tekin'in yarın CHP il binası önüne gelmesi ihtimaline karşı CHP'li milletvekilleri ve vatandaşlar bina önünde toplandı. Bölgede polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken İstanbul Valiliği 6 ilçede gösteri ve yürüyüş yasağı ilan etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

CHP'nin Gürsel Tekin planı İçişleri Bakanı'nı harekete geçirdi: Sokakların provoke edilmesine asla izin vermeyeceğiz
İl Başkanı 'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılması ve yerine 'in olarak atanması sonrasında Tekin'in göreve başlama ihtimaline karşı CHP'liler harekete geçti.

Gürsel Tekin'in yarın CHP il binasına gelme ihtimaline karşı akşam saatlerinden itibaren CHP'li milletvekilleri ve kalabalık grup bina önü ve içerisini kapattı. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi, il başkanlığı binasının çevresi ve önünde güvenlik önlemi aldı.

CHP'nin Gürsel Tekin planı İçişleri Bakanı'nı harekete geçirdi: Sokakların provoke edilmesine asla izin vermeyeceğiz

İstanbul Valiliği'nin kararıyla bazı yollar polis tarafından kapatıldı. Vatandaşlar bariyerleri aşmak isteyince gergin anlar yaşandı. Özgür Çelik de binadan çıkarak eylem yapanlara destek verdi.

İSTANBUL VALİLİĞİ 6 İLÇEDE GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLERİ YASAKLADI

İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde miting, basın açıklaması, yürüyüş, stant ve pankart gibi tüm etkinlikleri yasak kapsamına aldı.

CHP'nin Gürsel Tekin planı İçişleri Bakanı'nı harekete geçirdi: Sokakların provoke edilmesine asla izin vermeyeceğiz

İstanbul Valisi Davut Gül, mahkeme sürecini hatırlattığı sosyal medya paylaşımıyla mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul'un, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulunun tüm yetkilerine sahip olduğunu, görevlerinin engellenmesinin hukuken cezai yaptırım doğuracağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır. İstanbul'umuzda birlik ve beraberliğin korunması amacıyla, toplantı ve gösteri yasağı kararı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bu süreçte tüm hemşehrilerimizi sağduyulu davranmaya, hukuka ve demokratik olgunluğa uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz."

https://x.com/gul_davut/status/1964733408321368486

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: MAHKEME KARARLARINI YOK SAYMAK HUKUKA MEYDAN OKUMAKTIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da CHP yönetiminin İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısına sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır. Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1964783860010353032

