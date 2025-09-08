CHP'den İstanbul adımı! Delegeler olağanüstü kongre başvurusunda bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresi için olağanüstü kongre başvurusu geldi. Habertürk'ün haberine göre; parti tüzüğünün 43. maddesi uyarınca delegeler tarafından yapılan olağanüstü kongre başvurusu Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi.

KONGRE 24 EYLÜL'DE

CHP İstanbul’da kayıtlı yaklaşık 600 delegeden, 500’ü aşkını olağanüstü kongre için imza verirken İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'nin 24 Eylül'de yapılacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in 45. Asliye Mahkemesi'nce görevden alınmasının ardından Gürsel Tekin ve beraberindeki heyet partiye kayyum olarak atanmıştı. CHP Genel Merkezi de 15 Eylül'de görülecek CHP'nin 38. Olağanüstü Kurultay davasına günler kala parti delegelerinin imzasıyla 21 Eylül'de olağanüstü kurultay düzenleyeceklerini duyurmuştu.

