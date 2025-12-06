Son 24 saatte 60 kilogram yağış düştü! Deniz renk değiştirdi

Marmaris’te önceki gece yarısından itibaren etkili olan yağışlar aralıklı olarak devam ederken, ilçede dün şiddetli fırtına sebebiyle dört tekne karaya oturdu, ağaç dalları kırılıp yollara döküldü. Bugün ara ara etkisini arttırarak devam eden yağışlar özellikle ilçenin kırsal mahallelerinde yolları dereye, tarlaları göle çevirdi.

İlçe merkezinde bulunan Tepe Mahallesi 71. Sokakta'ki dere yağmur suları ile dolarken denize akan suyun rengi ve kokusu sokaktan geçen vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar suyun üzerindeki yağlı tabaka ve ağır benzin ya da tiner kokusunun nereden geldiğinin bilinmediğini ancak denize giden bu suya bir an önce çözüm bulunması gerektiğini belirttiler.





Marmaris’e yaklaşık 40 kilometre mesafede olan Söğüt ve Taşlıca mahallelerinde sürücüler yollarda zor anlar yaşarken tarlalar sular altında kaldı, denizin rengi kahverengine döndü. Marmaris Kaymakamlığı ilçe kriz merkezi, iki gündür devam eden yağışlar ile ilgili Muğla il afet kriz merkezi ile iletişim halinde olduklarını şimdiye kadar olumsuz bir durumun olmadığını, olabilecek olumsuz bir durum karşısında tüm ekiplerin birbirleri ile bağlantılı bir şekilde teyakkuz halinde olduklarını belirti. Yağışların gece yarısına kadar devam edeceği öğrenildi.