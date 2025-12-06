Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Son 24 saatte 60 kilogram yağış düştü! Deniz renk değiştirdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sağanak yağışlar etkili olmaya devam ederken ilçeye son 24 saatte metrekareye 60 kilogram yağış düştü, yollar derelere döndü, kuruyan dereler sularını denize bıraktı deniz renk değiştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Son 24 saatte 60 kilogram yağış düştü! Deniz renk değiştirdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 14:54

’te önceki gece yarısından itibaren etkili olan yağışlar aralıklı olarak devam ederken, ilçede dün şiddetli sebebiyle dört tekne karaya oturdu, ağaç dalları kırılıp yollara döküldü. Bugün ara ara etkisini arttırarak devam eden yağışlar özellikle ilçenin kırsal mahallelerinde yolları dereye, tarlaları göle çevirdi.

Son 24 saatte 60 kilogram yağış düştü! Deniz renk değiştirdi

İlçe merkezinde bulunan Tepe Mahallesi 71. Sokakta'ki yağmur suları ile dolarken denize akan suyun rengi ve kokusu sokaktan geçen vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar suyun üzerindeki yağlı tabaka ve ağır benzin ya da tiner kokusunun nereden geldiğinin bilinmediğini ancak denize giden bu suya bir an önce çözüm bulunması gerektiğini belirttiler.

Son 24 saatte 60 kilogram yağış düştü! Deniz renk değiştirdi



Marmaris’e yaklaşık 40 kilometre mesafede olan Söğüt ve Taşlıca mahallelerinde sürücüler yollarda zor anlar yaşarken tarlalar sular altında kaldı, denizin rengi kahverengine döndü. Marmaris Kaymakamlığı ilçe kriz merkezi, iki gündür devam eden yağışlar ile ilgili Muğla il afet kriz merkezi ile iletişim halinde olduklarını şimdiye kadar olumsuz bir durumun olmadığını, olabilecek olumsuz bir durum karşısında tüm ekiplerin birbirleri ile bağlantılı bir şekilde teyakkuz halinde olduklarını belirti. Yağışların gece yarısına kadar devam edeceği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aydın’da en fazla yağış Kuşadası'na düştü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış alarmı! Hava buz kesecek: Günlerce sürecek
ETİKETLER
#yağış
#marmaris
#sel
#fırtına
#dere
#çevre kirliliği
#İklim
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.