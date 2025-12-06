AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış alarmı! Hava buz kesecek: Günlerce sürecek

İstanbul'da yağışsız ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yeni haftayla birlikte son buluyor. AKOM'dan yaptığı açıklamada İstanbul için sağanak ve soğuk hava alarmı verdi. Yarın itibarıyla İstanbul'da sağanak yağış etkisini göstermeye başlayacak. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ise aniden düşüşe geçecek.

SICAKLIKLAR 8 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bir bölümünde hafta sonu soğuk ve yağışlı havaların etkili olması bekleniyor. Hafta boyunca bahar değerlerinde (15–18°C) seyreden sıcaklıkların bugün akşam saatlerinden itibaren azalacağı 10°C civarına gerileyeceği ve beraberinde kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.