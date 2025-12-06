Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Editor
 Serhat Yıldız

Jandarmanın adım adım takip ettiği uyuşturucu tacirinin evine operasyon: Binlerce hap ele geçirildi

Kırıkkale'de teknik ve fiziki takibin ardından bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 8 bin 252 sentetik ecza hapı, kubar esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.12.2025
09:33
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
09:33

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Komutanlığı ekiplerince, madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Jandarmanın adım adım takip ettiği uyuşturucu tacirinin evine operasyon: Binlerce hap ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Keskin ilçesinde ikamet eden M.İ. (52) isimli şüphelinin evine düzenlendi.

Jandarmanın adım adım takip ettiği uyuşturucu tacirinin evine operasyon: Binlerce hap ele geçirildi

BİNLERCE ADET SENTETİK ECZA HAPI, TABANCA VE AV TÜFEĞİ BULUNDU

Evin her bölümünü ayrıntılı şekilde arayan ekipler, mutfaktan depo bölümüne, bahçeden eklenti alanlara kadar tüm noktaları tek tek inceledi. Yapılan aramalar neticesinde, bir koli içerisinde plastik kutularda muhafaza edilen toplam 8 bin 252 adet sentetik ecza hapı ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca ruhsatsız bir tabanca ve bir av tüfeği de bulundu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarmanın adım adım takip ettiği uyuşturucu tacirinin evine operasyon: Binlerce hap ele geçirildi
