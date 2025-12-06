6 Aralık İstanbul elektrik kesintisi 2025 || BEDAŞ uyardı! 9 ilçede elektrikler kesilecek: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

6 ARALIK GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Hürriyet Mahallesi

İki yüz doksan üçüncü, iki yüz doksan altıncı, iki yüz doksan yedinci, iki yüz doksan sekizinci, iki yüz doksan dokuzuncu, üç yüzüncü, üç yüz birinci, üç yüz ikinci, üç yüz üçüncü ve üç yüz dördüncü sokaklar ile Başaran, Cengiz Topel ve Rumeli sokaklar

Şemsipaşa Mahallesi

On dokuzuncu, yirmi birinci, yirmi üçüncü, yirmi dördüncü, yirmi yedinci, yirmi sekizinci, otuzuncu, otuz birinci, otuz ikinci, otuz dördüncü, otuz yedinci, kırk birinci ve kırk üçüncü sokaklar ile Cengiz Topel, Şehit Ali Köse ve Şehit Cengiz Karcıoğlu sokakları