Çamaşırlarınız yıkandığı halde kötü mü kokuyor? Makinenizin o gizli bölmesi aslında bir küf fabrikası olabilir!

Yeni yıkanmış çamaşırlarınızdan mis gibi yumuşatıcı kokusu yerine rutubetli, ağır bir koku mu alıyorsunuz? Suçlu deterjanınız veya yumuşatıcınız değil, bizzat temizlik kaynağı sandığınız çamaşır makineniz olabilir. Makinenin kapağını açtığınızda gördüğünüz pırıl pırıl çelik kazanın arkasında, gözlerden uzak noktalarda biriken deterjan kalıntıları ve nem, zamanla makinenizi bir küf ve bakteri yuvasına dönüştürüyor. İşte makinenizin ömrünü yiyen, çamaşırlarınızı kirleten o gizli bölgeler ve temizleme yöntemleri.
Çamaşır makineleri, evimizin en çalışkan ve en hijyenik olması beklenen yardımcılarıdır. Kirli kıyafetleri alıp temiz hale getirdikleri için, makinenin kendisinin de temiz kaldığını varsayarız. Ancak bu büyük bir yanılgıdır. Modern çamaşır makineleri, özellikle düşük sıcaklıkta yıkama programları ve sıvı deterjan kullanımıyla birleştiğinde, iç aksamlarında sinsi bir kirlilik biriktirir. Birçok kullanıcı, makinesinden gelen kötü kokuyu gidermek için daha fazla yumuşatıcı kullanma yoluna gider, ancak bu hamle, sorunu çözmek yerine daha da besler. Çünkü o kötü kokunun kaynağı, makinenin görünen yüzeylerinde değil, lastik contaların kıvrımlarında ve deterjan çekmecesinin arkasındaki karanlık tünellerde saklanan siyah küf kolonileridir.
Makinenizin kapağını açtığınızda gördüğünüz o gri lastik conta, sadece suyun dışarı sızmasını engellemekle kalmaz, aynı zamanda çorap teklerini, bozuk paraları ve en önemlisi ıslak tiftikleri yakalayan bir tuzaktır. Yıkama bittikten sonra kapağı kapalı tutmak, bu lastik contanın içinde kalan nemin hapsolmasına neden olur. Nemli, karanlık ve deterjan artıklarıyla beslenen bu ortam, küf mantarları için bir cennettir. Lastiğin kıvrımlarını araladığınızda karşılaşacağınız o siyah, sümük benzeri tabaka, çamaşırlarınıza sinen o rutubet kokusunun ana kaynağıdır. Bu biyofilm tabakası, sadece koku yapmakla kalmaz, aynı zamanda alerjik reaksiyonlara neden olabilecek sporları da kıyafetlerinize bulaştırır. Her yıkamadan sonra lastik contanın içini kuru bir bezle silmek ve makine kapağını daima aralık bırakmak, bu oluşumu engellemenin en basit yoludur.
Enerji tasarrufu yapmak ve kıyafetleri yıpratmamak için genellikle 30 veya 40 derecede yıkama yaparız. Ancak bu sıcaklıklar, makine içinde biriken yağları ve bakterileri öldürmek için yeterli değildir. Aksine, ılık ortam bakterilerin çoğalmasını teşvik eder. Uzmanlar, makinenin "kendi kendini temizlemesi" için ayda en az bir kez, içi boşken 90 derecede, pamuklular programında çalıştırılmasını önermektedir. Bu "bakım yıkaması" sırasında, deterjan gözüne kimyasal kireç çözücüler yerine iki su bardağı beyaz sirke ve bir miktar karbonat eklemek, hem kireci çözer hem de kötü kokulara neden olan bakterileri yok eder. Sirkenin asidik yapısı, lastik contalardaki ve borulardaki birikintileri nazikçe sökerken, yüksek sıcaklık hijyen sağlar.
Makinenin en alt köşesinde, genellikle bir kapağın ardına gizlenmiş olan tahliye filtresi, temizlik rutininde en çok unutulan parçadır. Düğmeler, bozuk paralar, kumaş lifleri ve saçlar burada birikir. Tıkanmış bir filtre, kirli suyun makineden tam olarak atılamamasına neden olur. Bu da durulama suyunun kalitesini düşürür ve çamaşırların tam temizlenmemesine yol açar. Filtrenin 3 ayda bir açılıp temizlenmesi, sadece koku sorununu çözmekle kalmaz, aynı zamanda su pompasının zorlanmasını engelleyerek makinenizin ömrünü uzatır. Unutmayın, temiz bir çamaşır makinesi, temiz çamaşırların ve sağlıklı bir evin garantisidir.
Bir diğer suçlu ise deterjan çekmecesidir. Çoğu kullanıcı çekmeceyi yüzeysel olarak temizlese de, çekmecenin girdiği yuvanın tavanı ve su püskürten delikler genellikle ihmal edilir. Özellikle yumuşatıcılar ve yoğun kıvamlı sıvı deterjanlar, zamanla bu kanallarda yapışkan bir tortu bırakır. Bu tortular zamanla küflenir ve makine her su aldığında bu küflü suyun üzerinden geçerek kazan içine dökülür. Yani çamaşırlarınız, daha yıkama başlamadan küflü suyla temas etmiş olur. Çekmeceyi tamamen yerinden çıkarıp, bir diş fırçası yardımıyla yuvanın içini, özellikle üst kısımlarını düzenli olarak fırçalamak, suyun makineye temiz girmesini sağlamak için hayati önem taşır.