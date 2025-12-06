Çamaşırlarınız yıkandığı halde kötü mü kokuyor? Makinenizin o gizli bölmesi aslında bir küf fabrikası olabilir!

DÜŞÜK SICAKLIK TUZAĞI VE DOĞAL ÇÖZÜM

Enerji tasarrufu yapmak ve kıyafetleri yıpratmamak için genellikle 30 veya 40 derecede yıkama yaparız. Ancak bu sıcaklıklar, makine içinde biriken yağları ve bakterileri öldürmek için yeterli değildir. Aksine, ılık ortam bakterilerin çoğalmasını teşvik eder. Uzmanlar, makinenin "kendi kendini temizlemesi" için ayda en az bir kez, içi boşken 90 derecede, pamuklular programında çalıştırılmasını önermektedir. Bu "bakım yıkaması" sırasında, deterjan gözüne kimyasal kireç çözücüler yerine iki su bardağı beyaz sirke ve bir miktar karbonat eklemek, hem kireci çözer hem de kötü kokulara neden olan bakterileri yok eder. Sirkenin asidik yapısı, lastik contalardaki ve borulardaki birikintileri nazikçe sökerken, yüksek sıcaklık hijyen sağlar.