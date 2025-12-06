Tuzla'da fabrika yangını! Bölgeden alevler yükseliyor

Tuzla'da içerisinde kauçuk ve karton olduğu öğrenilen fabrikada, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrika içerisinde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm alanı sardı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yoğun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yükselen siyah dumanlar havadan da görüntülendi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.