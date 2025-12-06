Hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsünü böyle düşürdü!

Kategoriler
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil sürücüsü D.S. (59) düz yolda ilerleyen motosiklet sürücüsünü hatalı şerit değiştirerek düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kazaya neden olan D.S. hakkında ‘hatalı şerit değiştirerek, yaralamalı kazaya sebebiyet vermekten' işlem başlatıldı. Kaza tutanağında asli kusurlu sayılan D.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün hastanede yapılan tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildiği öğrenildi. Kaza anı arkadan ilerleyen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.