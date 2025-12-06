5 Aralık Cuma reyting sonuçları 2025 || Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
5 Aralık 2025 Cuma reyting sonuçları televizyon dünyasında izlenme oranlarına ilişkin en çok beklenen konu oldu. Zira dün akşam ekranlarda hepsi de birbirinden iddialı yapımlar aynı anda yayına girdi. Geçtiğimiz sezonlarda izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti, yeni sezona yaptığı iddialı girişle bir anda büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Taşacak Bu Deniz ve televizyonların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar seyirciye keyifli anlar yaşattı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
5 Aralık Cuma akşamı TRT1’de Taşacak Bu Deniz, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de ise Arka Sokaklar yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Her sezon olduğu gibi bu sezon da birçok yeni yapım yayın hayatına “Merhaba” derken, istenen reyting oranlarına ulaşamayan birçok dizi erken final yaparak yaptı. Bu kapsamda reyting sonuçlarının da ne kadar kritik bir önem taşıdığı gözler önüne serilmiş oldu…
Dün akşam TRT1’de Taşacak Bu Deniz 9. Bölümüyle, Show TV’de Kızılcık Şerbeti 116. Bölümüyle, Kanal D’de ise Arka Sokaklar 730. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde TV8’de MasterChef Türkiye’de yarışmacılar ikinci finalist olmak için ter dökerken, Star TV’de İyi Oyun, ATV’de Paranormal Cuma isimli yerli sinema filmleri, Now TV’de ise Ben Leman dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.
Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 5 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.