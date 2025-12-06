5 Aralık Cuma reyting sonuçları 2025 || Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar…Dün en çok ne izlendi?

5 Aralık 2025 Cuma reyting sonuçları televizyon dünyasında izlenme oranlarına ilişkin en çok beklenen konu oldu. Zira dün akşam ekranlarda hepsi de birbirinden iddialı yapımlar aynı anda yayına girdi. Geçtiğimiz sezonlarda izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti, yeni sezona yaptığı iddialı girişle bir anda büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Taşacak Bu Deniz ve televizyonların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar seyirciye keyifli anlar yaşattı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…