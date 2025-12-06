Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Halil Ergün hastaneye kaldırıldı! Hemen ameliyata alındı

2006 yılında yayınlanan ve hala özet bölümleri birçok diziden daha çok izlenen Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteriyle hafızalara kazınan Halil Ergün'den endişelendiren haber geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süredir ekranlardan uzak kalan usta oyuncu aniden rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırılan Ergün'e ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi. 79 yaşındaki Ergün'ün kalp ana damarının birinde daralma tespit edildi. Usta oyuncunun damarına stent takıldığı öğrenildi.