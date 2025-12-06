Spiker Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu Adli Tıp’a sevk edildi

Kategoriler
İstanbul
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında spikerler Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu dün gözaltına alındı. 3 spiker adliyedeki ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna (ATK) sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra ATK'ye sevk edildi. Şüphelilerin, ATK'deki işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.