Çarpışan iki otomobil savruldu, cami bahçesine daldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Yenişehir Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, E.Y. yönetimindeki araç C.C. yönetimindeki otomobille çarpışarak savruldu.
Kontrolden çıkan araçlar savrularak caminin bahçesine girdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahale de yaralanan olmadığını belirledi. Otomobiller çekiciyle kaldırıldı.