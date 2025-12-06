6 Aralık (Bugün) Ankara trafiğe kapalı yollar hangileri?

Başkent Ankara, 6 Aralık tarihinde düzenlenecek geniş katılımlı etkinlik için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Anadolu Meydanı’nda saat 13.00’te başlayacak program öncesinde, şehirde güvenlik ve düzenin sağlanması amacıyla çeşitli trafik tedbirleri devreye alınacak.

Ayrıca, Ankara Valiliğinin kararı uyarınca, gerçekleştirilecek miting nedeniyle Keçiören Metrosu AKM İstasyonu'nun tüm giriş-çıkışları ile asansörü, Anadolu Meydanı Ankaray İstasyonunun tüm giriş-çıkışlarının, saat 09.00'dan itibaren etkinlik sonlanana kadar yolcu kullanımına kapalı olacağı ifade edildi.

ANKARA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Şubat tarihinde saat 13.00'te Anadolu Meydanı'nda yapılacak etkinlik dolayısıyla saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde bazı yolların araç trafiğine kapanacağı duyuruldu.

Buna göre, Anıt Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan kısmı ve buraya açılan yolların hepsi çift yönlü,

Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında bulunan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

Celal Bayar Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların hepsi çift yönlü,

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,

Hipodrom Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan kısmı ve buraya açılan yolların tümü çift yönlü,

Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,

İstanbul Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tümü çift yönlü,

İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,

Kazım Karabekir Caddesi'nin Fuat Börekçi Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.