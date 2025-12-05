Brest Monaco maç sonucu kaç kaç? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi rakibi

Kategoriler
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco, Ligue 1 mücadelesinde deplasmanda Brest'e 1-0 mağlup edildi.
Ev sahibi takımda maçın golünü, 28. dakikada Kamory Doumbia kaydetti.
Brest'te Ludovic Ajorque, 60. dakikada kırmızı kart gördü.
Ligue 1'de Monaco'nun 15 maçta 7 zafer, 2 eşitlik, 6 yenilgi sonucunda 23 puanı bulunuyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Salı günü deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.
Monaco, Galatasaray Şampiyonlar Ligi karşılaşması 9 Aralık Salı Türkiye saati ile 23:00'te başlayacak.
Kritik karşılaşma TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.