Galatasaray-Samsunspor maçı sonrası Beşiktaş'tan olay paylaşım

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında evinde Samsunspor'u 3-2 son dakika golüyle yendi. Osimhen'in attığı golden sonra Samsunspor'un atağında ceza sahası içinde yaşanan penaltı pozisyonu tartışılıyor. Hakem Mehmet Türkmen ile VAR'ın birlikte aldığı kararla pozisyonu detaylı incelemedi.
Samsunspor TFF'yi verilmeyen penaltı sebebiyle istifaya davet etti. Penaltı pozisyonu gündem olurken Süper Lig devi Beşiktaş'tan sosyal medya paylaşımı geldi.
Beşiktaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Tüm Türkiye gördü, VAR gör(e)medi!