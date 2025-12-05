A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!

Kategoriler
2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması netleştirildi. Esasen ise Türkiye, gelecek yaz düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde D Grubu'nda yer alacak. İşte tüm eşleşmeler:
Meksika
Güney Kore
Güney Afrika
Play-off D yolu (Danimarka, Kuzey Makedonya, Çekya, İrlanda)
Kanada
İsviçre
Katar
Play-off A yolu (İtalya, Kuzey İrlanda, Galler, Bosna Hersek)
Brezilya
Fas
İskoçya
Haiti
ABD
Avustralya
Paraguay
A Milli Futbol Takımı, play-off turunu geçmesi halinde D Grubu'nda yer alacak.
Almanya
Ekvador
Fildişi Sahili
Curaçao
Hollanda
Japonya
Tunus
Play-off B Yolu (Ukrayna, İsveç, Polonya, Arnavutluk)
Belçika
İran
Mısır
Yeni Zelanda
İspanya
Uruguay
Suudi Arabistan
Yeşil Burun Adaları
Fransa
Senegal
Norveç
Irak / Bolivya / Surinam
Arjantin
Avusturya
Cezayir
Ürdün
Portekiz
Kolombiya
Özbekistan
Demokratik Kongo / Jamaika / Yeni Kaledonya
İngiltere
Hırvatistan
Panama
Gana