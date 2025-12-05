Menü Kapat
13°
Spor
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!

2026 Dünya Kupası grup kura çekimi gerçekleştirildi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyona katılması halinde; A Milli Futbol Takımı'nın da rakipleri belli oldu.

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!
2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması netleştirildi. Esasen ise Türkiye, gelecek yaz düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde D Grubu'nda yer alacak. İşte tüm eşleşmeler:

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!

A GRUBU

Meksika

Güney Kore

Güney Afrika

Play-off D yolu (Danimarka, Kuzey Makedonya, Çekya, İrlanda)

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!

B GRUBU

Kanada

İsviçre

Katar

Play-off A yolu (İtalya, Kuzey İrlanda, Galler, Bosna Hersek)

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!

C GRUBU

Brezilya

Fas

İskoçya

Haiti

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!

D GRUBU

ABD

Avustralya

Paraguay

A Milli Takımı, play-off turunu geçmesi halinde D Grubu'nda yer alacak.

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!

E GRUBU

Almanya

Ekvador

Fildişi Sahili

Curaçao

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!

F GRUBU

Hollanda

Japonya

Tunus

Play-off B Yolu (Ukrayna, İsveç, Polonya, Arnavutluk)

https://x.com/FIFAWorldCup/status/1996920363754889679?s=20

G GRUBU

Belçika

İran

Mısır

Yeni Zelanda

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!

H GRUBU

İspanya

Uruguay

Suudi Arabistan

Yeşil Burun Adaları

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!

I GRUBU

Fransa

Senegal

Norveç

Irak / Bolivya / Surinam

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!

J GRUBU

Arjantin

Avusturya

Cezayir

Ürdün

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!

K GRUBU

Portekiz

Kolombiya

Özbekistan

Demokratik Kongo / Jamaika / Yeni Kaledonya

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!

L GRUBU

İngiltere

Hırvatistan

Panama

Gana

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!

Sıkça Sorulan Sorular

DEV ORGANİZASYONDA İLK MAÇI KİMLER OYNAYACAK?
2026 Dünya Kupası'nın açılış maçı, Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak.
