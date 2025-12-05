Fenerbahçe orta sahasında 10 milyon Euroluk ayrılık bileti!

Fenerbahçe'deki transfer planlamalarına an itibarıyla Fred de dahil edildi. Yıldız orta sahanın son dönemdeki performansından memnun olmayan Fenerbahçe, Fred için 10 milyon Euroluk ayrılık bileti kesti.

FENERBAHÇE'DE FRED AYRILIĞI: 10 MİLYON EURO BONSERVİS!

Fenerbahçe'de Fred ayrılığı için geri sayıma geçildi. Fenerbahçe yönetimi, sarı lacivertliler ile 2027 yazına kadar kontratı olan Fred için 10 milyon Euroluk ayrılık süreci başlattı! İlave olarak da yıldız orta saha, geçtiğimiz aylarda kariyeriyle ilgili konuşmuş ve ülkesine dönmek istediğini söylemişti.

FRED VE FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'nin Manchester United'tan transferi Fred, sarı lacivertliler ile toplamda 100 maça çıkmış ve 9 gol ile 18 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da yıldız orta saha, geldiği ilk yıl performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ama sonra düşüşe geçmişti.