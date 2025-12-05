Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe orta sahasında 10 milyon Euroluk ayrılık bileti!

Fenerbahçe'nin transfer planlamalarında sürpriz bir Fred kararı çıktı. Fenerbahçe yönetimi, yıldız orta saha Fred'i 'gönderilecekler' listesine ekledi.

Fenerbahçe orta sahasında 10 milyon Euroluk ayrılık bileti!
'deki planlamalarına an itibarıyla de dahil edildi. Yıldız orta sahanın son dönemdeki performansından memnun olmayan Fenerbahçe, Fred için 10 milyon Euroluk bileti kesti.

Fenerbahçe orta sahasında 10 milyon Euroluk ayrılık bileti!

FENERBAHÇE'DE FRED AYRILIĞI: 10 MİLYON EURO BONSERVİS!

Fenerbahçe'de Fred ayrılığı için geri sayıma geçildi. Fenerbahçe yönetimi, sarı lacivertliler ile 2027 yazına kadar kontratı olan Fred için 10 milyon Euroluk ayrılık süreci başlattı! İlave olarak da yıldız , geçtiğimiz aylarda kariyeriyle ilgili konuşmuş ve ülkesine dönmek istediğini söylemişti.

Fenerbahçe orta sahasında 10 milyon Euroluk ayrılık bileti!

FRED VE FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'nin 'tan transferi Fred, sarı lacivertliler ile toplamda 100 maça çıkmış ve 9 gol ile 18 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da yıldız orta saha, geldiği ilk yıl performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ama sonra düşüşe geçmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE BAŞKA KİMLERİN AYRILIĞI GÜNDEMDE?
İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için de sürpriz gelişmeler bekleniyor.
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#ayrılık
#fred
#orta saha
#Fenerbahçe
#Manchester United
#Spor
