Uludağ hafta sonu kar var mı? 6-7 Aralık Uludağ hava durumu

Kış aylarının gelmesiyle birlikte Uludağ kar durumu da gündeme geldi. İstanbul, Balıkesir ve Kocaeli gibi illerde yaşayan vatandaşların hafta sonu gözde kar tatili noktalarından biri olan Uludağ'da kar bu hafta sonu kar yağışı bekleniyor.

Vatandaşlar tarafından Uludağ hafta sonu kar var mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

ULUDAĞ HAFTA SONU KAR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre Uludağ'da 7 Aralık 2025 Pazar günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının gün içerisinde 0 dereceye kadar düşeceği, en yüksek ise 2 dereceyi göreceği belirtildi.

Pazar günü başlayan kar yağışı 8 Aralık Pazartesi günü devam edecek olan kar yağışı 9 Aralık Salı günü ise sona erecek.

ULUDAĞ HAVA DURUMU 6-7 ARALIK

MGM tarafından paylaşılan veriler sayesinde Türkiye'nin 81 ilinin 5 günlük hava durumunu öğrenebiliyoruz. Uludağ'da 6 Aralık Cumartesi günü havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 4 ila 7 derece arasında değişiklik göstereceği belirtiliyor.

7 Aralık Pazartesi gününden itibaren ise kar yağışı başlayacak. Kar yağışı iki gün boyunca sürecek ve daha sonrasında bulutlu havaya yerini bırakacak.

MGM tarafından paylaşılan 5 günlük Uludağ hava durumu raporu ise şöyle: