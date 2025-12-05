Menü Kapat
TGRT Haber
 05.12.2025

Uludağ hafta sonu kar var mı? 6-7 Aralık Uludağ hava durumu

Havaların soğumasıyla birlikte kar tatili yapmak isteyen vatandaşların gündeminde Uludağ kar durumu yer almaya başladı. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir gibi çevre illerde oturan vatandaşlar tarafından Uludağ hafta sonu kar var mı sorusunun cevabı merak ediliyor. MGM tarafından 6-7 Aralık Uludağ hava durumu raporu yayımlandı.

Uludağ hafta sonu kar var mı? 6-7 Aralık Uludağ hava durumu
05.12.2025
05.12.2025
Kış aylarının gelmesiyle birlikte kar durumu da gündeme geldi. İstanbul, Balıkesir ve Kocaeli gibi illerde yaşayan vatandaşların hafta sonu gözde noktalarından biri olan Uludağ'da kar bu hafta sonu bekleniyor.

Vatandaşlar tarafından Uludağ hafta sonu kar var mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

Uludağ hafta sonu kar var mı? 6-7 Aralık Uludağ hava durumu

ULUDAĞ HAFTA SONU KAR VAR MI?

Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre Uludağ'da 7 Aralık 2025 Pazar günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının gün içerisinde 0 dereceye kadar düşeceği, en yüksek ise 2 dereceyi göreceği belirtildi.

Pazar günü başlayan kar yağışı 8 Aralık Pazartesi günü devam edecek olan kar yağışı 9 Aralık Salı günü ise sona erecek.

Uludağ hafta sonu kar var mı? 6-7 Aralık Uludağ hava durumu

ULUDAĞ HAVA DURUMU 6-7 ARALIK

MGM tarafından paylaşılan veriler sayesinde 'nin 81 ilinin 5 günlük hava durumunu öğrenebiliyoruz. Uludağ'da 6 Aralık Cumartesi günü havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 4 ila 7 derece arasında değişiklik göstereceği belirtiliyor.

7 Aralık Pazartesi gününden itibaren ise kar yağışı başlayacak. Kar yağışı iki gün boyunca sürecek ve daha sonrasında bulutlu havaya yerini bırakacak.

MGM tarafından paylaşılan 5 günlük Uludağ raporu ise şöyle:

Uludağ hafta sonu kar var mı? 6-7 Aralık Uludağ hava durumu
ETİKETLER
#Türkiye
#bursa
#hava durumu
#meteoroloji
#Uludağ
#kar yağışı
#Kar Tatili
#Aktüel
