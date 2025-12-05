Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Metehan Baltacı neden gözaltına alındı cezası ne kadar?

Galatasaray altyapısından yetiştirilmiş genç oyuncu Metehan Baltacı gözaltına alınmasının ardından Google’da en çok aranan isimler arasında bulundu. Metehan Baltacı’nın neden gözaltına alındığı ve ne kadar ceza alacağı sorgulanıyor.

Metehan Baltacı neden gözaltına alındı cezası ne kadar?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 17:39

Türk futbolunda şike ve iddialarına yönelik sürdürülen dev soruşturma sürmekte.

'ın altyapısından çıkan ve kiralık olarak farklı takımlarda deneyim edinmiş stoper Metehan Baltacı, soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan veya hakkında işlem yapılan isimler arasında.

Metehan Baltacı neden gözaltına alındı cezası ne kadar?

METEHAN BALTACI NE KADAR CEZA ALACAK?

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen ve aralarında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının profesyonel oyuncusu 27 yaşındaki Metehan Baltacı’nın da yer aldığı futbolcular hakkında gözaltı kararı verildi.

Metehan Baltacı neden gözaltına alındı cezası ne kadar?

Daha önce PFDK tarafından ‘bahis’ oynadığı belirlenen Metehan Baltacı’ya dokuz ay hak mahkûmiyeti cezası verilmişti.

Metehan Baltacı’nın cezasının ne olacağı ise adli süreç sonucunda netleşecek

#galatasaray
#yasa dışı bahis
#türk futbolu
#Şike
#Metehan Baltacı
#Aktüel
