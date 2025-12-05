Metehan Baltacı neden gözaltına alındı cezası ne kadar?

Türk futbolunda şike ve yasa dışı bahis iddialarına yönelik sürdürülen dev soruşturma sürmekte.

Galatasaray'ın altyapısından çıkan ve kiralık olarak farklı takımlarda deneyim edinmiş stoper Metehan Baltacı, soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan veya hakkında işlem yapılan isimler arasında.

METEHAN BALTACI NE KADAR CEZA ALACAK?

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen ve aralarında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının profesyonel oyuncusu 27 yaşındaki Metehan Baltacı’nın da yer aldığı futbolcular hakkında gözaltı kararı verildi.

Daha önce PFDK tarafından ‘bahis’ oynadığı belirlenen Metehan Baltacı’ya dokuz ay hak mahkûmiyeti cezası verilmişti.

Metehan Baltacı’nın cezasının ne olacağı ise adli süreç sonucunda netleşecek