Çerçioğlu’ndan Erdoğan’a anlamlı hediye!

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Aydın standında ağırlayarak başta Aydın inciri olmak üzere şehrin yöresel ürünlerini tanıtıp Aydın'a özel işlemeli Başefelerin taktığı fes ile birlikte yöresel ürünler hediye etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesine katılarak Aydın’ın yerel değerlerini ulusal ve uluslararası katılımcılarla buluşturdu. Zirveye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Aydın standını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanını Aydın standında karşılayan Başkan Çerçioğlu, Aydın’ın kültürel mirasını ve yerel üretim kapasitesini yansıtan özel hediyeler takdim etti. Hediyeler arasında kadın kooperatiflerinin el emeği ürünleri ve kentin coğrafi işaretli tatları da yer alırken Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kadın üreticilere verdiği destekleri ve yerel kalkınma çalışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlattı.

Standın yoğun ilgi gördüğünü belirten Çerçioğlu, yaptığı açıklamada "Genel Merkez Kadın Kollarımız tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi’nde, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan standımızı ziyaret ettiler. Aydın için çalışmaya, şehrimizi her alanda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.