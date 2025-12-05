Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Çerçioğlu’ndan Erdoğan’a anlamlı hediye!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Aydın standında ağırlayarak incir ve yerel kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini hediye etti.

Çerçioğlu’ndan Erdoğan’a anlamlı hediye!
05.12.2025
17:46
05.12.2025
17:46

Büyükşehir Belediye Başkanı , Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, standında ağırlayarak başta Aydın inciri olmak üzere şehrin yöresel ürünlerini tanıtıp Aydın'a özel işlemeli Başefelerin taktığı fes ile birlikte yöresel ürünler hediye etti.

Çerçioğlu’ndan Erdoğan’a anlamlı hediye!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesine katılarak Aydın’ın yerel değerlerini ulusal ve uluslararası katılımcılarla buluşturdu. Zirveye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Aydın standını ziyaret etti.

Çerçioğlu’ndan Erdoğan’a anlamlı hediye!

Cumhurbaşkanını Aydın standında karşılayan Başkan Çerçioğlu, Aydın’ın kültürel mirasını ve yerel üretim kapasitesini yansıtan özel hediyeler takdim etti. Hediyeler arasında kadın kooperatiflerinin el emeği ürünleri ve kentin coğrafi işaretli tatları da yer alırken Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kadın üreticilere verdiği destekleri ve yerel kalkınma çalışmalarını ’a anlattı.

Çerçioğlu’ndan Erdoğan’a anlamlı hediye!

Standın yoğun ilgi gördüğünü belirten Çerçioğlu, yaptığı açıklamada "Genel Merkez Kadın Kollarımız tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi’nde, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan standımızı ziyaret ettiler. Aydın için çalışmaya, şehrimizi her alanda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Çerçioğlu’ndan Erdoğan’a anlamlı hediye!
