Süper Lig'de yabancı yatırımcı: Suudi Arabistan'dan sürpriz hamle!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de yabancı yatırımcı furyası devam ediyor. Halihazırda Göztepe'nin farklı bir sermaye ile yönetilmesi öne çıkarken, şimdi de Suudi Arabistanlı yatırımcılar sürpriz bir hamleyi devreye sokmaya hazırlanıyor.
Suudi Arabistanlı yatırımcıların Avrupa'ya açılmak istediği dönemde, Türkiye de listenin başındaki ülkelerden biri olarak belirlendi! Şu an için resmi olarak temaslar başlamazken, yönetimler arasında nabız yoklandı ve Trendyol Süper Lig'in potansiyelinin nerelere ulaşabileceği tartışma konusu oldu.
Katar Spor Yatırımları, PSG'ye önemli bir yatırım yapmış ve Paris ekibini Fransa'nın en güçlü takımı haline getirmişti.