Süper Lig'de yabancı yatırımcı: Suudi Arabistan'dan sürpriz hamle!

Trendyol Süper Lig'de yabancı yatırımcı furyası devam ediyor. Halihazırda Göztepe'nin farklı bir sermaye ile yönetilmesi öne çıkarken, şimdi de Suudi Arabistanlı yatırımcılar sürpriz bir hamleyi devreye sokmaya hazırlanıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE KRİTİK SÜREÇ

Suudi Arabistanlı yatırımcıların Avrupa'ya açılmak istediği dönemde, Türkiye de listenin başındaki ülkelerden biri olarak belirlendi! Şu an için resmi olarak temaslar başlamazken, yönetimler arasında nabız yoklandı ve Trendyol Süper Lig'in potansiyelinin nerelere ulaşabileceği tartışma konusu oldu.

PSG GİBİ ÖRNEKLER VAR

Katar Spor Yatırımları, PSG'ye önemli bir yatırım yapmış ve Paris ekibini Fransa'nın en güçlü takımı haline getirmişti.